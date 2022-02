@jlreinaudo ? Sos vos todos los dias que suena: Se lleva en la sangre o no se lleva! IG: jlreinaudo ? sonido original - Martin Salwe

Un cura cordobés utiliza las redes sociales para difundir el Evangelio. Se trata de Jorge Renaudo, un joven sacerdote graduado en la Diócesis de Río Cuarto que, cuando terminó sus estudios, se propuso comunicar la palabra de Dios a través de divertidos videos de un minuto de duración.“Llevo mucho tiempo generando contenido en redes. Parece que es algo que no es tan común, pero en Córdoba si es común y hay muchos que están haciendo cosas creativas en redes”, comentó.En ese sentido, remarcó que en general las personas tienen una “mirada de la Iglesia” sesgada por la televisión o las novelas. “Muchos se han acercado a razón de ver este tipo de contenidos. Se rompen muchos fantasmas de la vida de fe y de Dios también”, aseguró.En cuanto a los mensajes de odio que recibe, agregó el sacerdote: “Hay gente que te quiere y que te odia, y con el tiempo uno aprende a convivir con las dos cosas. Al principio lo sufrís un montón y después te das cuenta que no le podés caer bien a todo el mundo”.Además, contó que son muchos los jóvenes que lo contactan para pedirle ayuda. "Hay un montón de jóvenes, lo bueno es que no soy unipersonal sino que hay otras personas a las cuales les puedo pedir ayuda", sostuvo en diálogo conRenaudo reveló que el Papa Francisco se comunicó con él por carta y aseguró que “está al tanto” de todo lo que hace: “El Papa me escribió en una carta que siga haciendo lío”.