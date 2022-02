Moza tuvo que pagar $6.000 por una mesa que se fue sin abonar

Una moza de La Plata denunció que, durante su jornada laboral, una de las mesas que atiende en el bar donde trabaja se retiró sin pagar. Hizo su descargo en Twitter y contó que ella debería pagar la suma total, generando una reacción inesperada en sus seguidores.



“Soy una estudiante que labura de 5 a 12 horas por día, con un franco y con, por lo menos, seis mesas al mismo tiempo”, había comenzado el tweet de Ariana que se hizo viral luego de los comentarios en repudio de la gente.



Y agregó: “Hoy se me fue una que gastaron $6 mil. Lo tengo que pagar yo. No gano ni en una semana todo eso. Nunca sean así”. La publicación juntó casi 85 mil me gusta y más de cinco mil compartidos.



En menos de 24 horas, los usuarios la ayudaron a pagar el dinero con un CBU que ella publicó. Una vez que llegó al monto borró el tweet: “Ya no necesito más de lo que tengo, y cubrí el gasto que no merecía tener que pagar”.



Luego del accionar de sus seguidores, se expresó: “No me alcanzan las palabras para agradecer lo enorme de sus corazones”.