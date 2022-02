Incendios en Corrientes: Se queman alrededor de 30.000 hectáreas por día

Sociedad Bomberos voluntarios entrerrianos ayudan a combatir los incendios en Corrientes

Los incendios no dan tregua en Corrientes. Atizados por una sequía sin precedentes arrasan cientos de miles de hectáreas en la provincia y provocan millonarias pérdidas económicas y graves daños ambientales, dijeron autoridades, productores y ecologistas.Según la última actualización del INTA, al 16 de febrero “se registraron 785.000 hectáreas incendiadas, solamente en la provincia de Corrientes. Sería un 9% de todo el territorio provincial. Cada día que pasa, la potencialidad del daño es mayor”. Rápidamente, agregó que los focos continúan y muchos de ellos están “descontrolados y el clima no ayuda”.En un primer momento, se hablaba de 20.000 hectáreas destruidas por día, pero con el correr de los días, esa cifra se elevó a 30.000.El director de la Sociedad Rural de Corrientes, destacó el trabajo de los bomberos: “los llamamos héroes civiles, porque arriesgan todo por personas que no conocen. Verlos a ellos sofocar el fuego y nosotros colaborando en lo que podamos, es indescriptible. Lo de ellos es una tarea titánica, hay que estar para ver el sacrificio y la abnegación que hacen”.“Cuando vemos con la velocidad y la violencia con la que se desata el fuego, a uno le provoca temor. El riesgo es muy grande y las llamas están descontroladas. Estamos viviendo una situación tristísima, es desolador y lo peor es que está comenzando. No sabemos cuándo va a terminar y cuáles serán los daños definitivos. Falta para las lluvias y la provincia va a quedar devastada”, finalizó.