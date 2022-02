“El Asperger tiene muchas ventajas, no contras”, destacó adolescente

Cada 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, en honor al nacimiento de su descubridor, Hans Asperger, médico pediatra austríaco que logró identificar una serie de comportamientos poco frecuentes en un grupo de niños, denominado Síndrome de Asperger. Si bien publicó sus estudios en 1943, estos cobraron relevancia recién en la década de los 90.



En el marco del Día Internacional del Síndrome de Asperger, Elonce rescató el testimonio de Ciro Capelli, un adolescente paranaense de 15 años que busca concientizar sobre las características de su diagnóstico.



“Me gustaría que la gente tome conciencia sobre que el Asperger no es una enfermedad, sino un trastorno psicológico con el que se nace y tiene muchas ventajas, no contras”, destacó Ciro y pidió que las personas “tengan más paciencia”.



“Si te gusta un tema, te llama mucho la atención, a ese tema lo estudias a fondo”, explicó el estudiante de la escuela del CAE.



En la oportunidad, comentó que hizo un curso completo de karate, pasea en bicicleta, practica natación y está a punto de iniciar un curso de buceo.





El Síndrome de Asperger es un tipo de Trastorno de Espectro Autista que consiste en un conjunto de alteraciones del comportamiento social. El individuo que lo padece encuentra difícil relacionarse, encajar y entender los protocolos de la sociedad.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como un Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) de carácter crónico y severo. Este síndrome se caracteriza por una serie de anomalías en la capacidad de relación y comportamiento social.



Las personas que poseen este síndrome presentan conductas poco adaptativas y problemas de desenvolvimiento con otros seres humanos. Este trastorno no impide el desarrollo de la persona y su éxito profesional, pero puede destacar por su personalidad, vista como extraña por los demás.