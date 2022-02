Operario accidentado en carnaval de Gualeguaychú fue derivado a sala común

El ambiente carnavalero y la ciudad toda recibió una buena noticia en la tarde de este jueves. HJuan Boari, el médico que intervino quirúrgicamente a Romero a pocas horas del accidente, indicó a Radio Cero la novedad. “donde podrá estar en contacto con su familia en forma constante, no en breves momentos como ocurrió mientras estuvo en terapia. Esta posibilidad de estar con sus afectos será fundamental para que pueda orientarse mejor en tiempo y espacio, porque si bien a mí me reconoció dentro de terapia, lo mismo a sus familiares, el paciente que permanece mucho tiempo en terapia suele desorientarse”, dijo Boari.Sobre los próximos pasos a seguir, dentro deanteriormente está alimentado por sonda. Seguramente sentirá dolores cuando tenga que toser por las fracturas costales, habrá que seguir de cerca la evolución de los golpes internos, que desde hace varios días no producen sangrados ni otras complicaciones. Son pasos pequeños pero importantes. Si en un tiempo considerable, vemos que la evolución sigue en esta forma, seguramente podrá irse a su casa, aunque sabiendo que tiene por delante una recuperación importante desde varios aspectos”.También Boari, que es animador de la comparsa de Central Entrerriano y fue quien primero atendió a Romero e Ignacio Uccelli, tras la caída de la grúa, manifestó que “inclusive mucho mejor de lo que ocurre en la mayoría de este tipo de accidentes traumáticos. El Negro es un tipo con una fuerza increíble”.ElDía.