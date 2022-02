Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores en la II Brigada Aérea

El primer vuelo

El 15 de febrero se realizó en la II Brigada Aérea el primer vuelo de instrucción del Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Transporte (CEPAT) a bordo de la recientemente incorporada aeronave Beechcraft A-200 C.El mismo comenzó con la correspondiente reunión previa al vuelo a las 8 hs, en la sala de Briefing ubicada en el Grupo Aéreo 2, presidida por el jefe de la II Brigada Aérea, comodoro Marcelo Ramadori. Estuvo presente el jefe del Grupo Aéreo, vicecomodoro Franco Paglione y el jefe de Escuadrón, mayor Tomás Martínez.Allí tanto el personal de instructores como los alumnos cursantes pusieron en común las actividades que se realizarían durante la primera jornada de adiestramiento.Posteriormente, el jefe de Unidad junto con el instructor a cargo de impartir el adiestramiento en el primer turno de vuelo, se dirigieron hacia la aeronave acompañados por los tres alumnos que cumplen con su primer vuelo correspondiente al patrón de pilotaje.Luego de que el personal del Grupo Técnico 2 efectuó las inspecciones de rutina previas al vuelo, se procedió a la puesta en marcha de la aeronave y a las 10 hs aproximadamente se ejecutó el primer despegue del CEPAT en la Unidad.Finalizados los dos turnos de vuelo del día de la fecha, se procedió a desarrollar la reunión posterior al vuelo (Debriefing) para realizar el análisis por parte de los instructores y sus alumnos de las actividades y temas de vuelo ejecutados en la jornada de instrucción aérea.En 2019 el capitán Gastón Javier Valussi fue designado como uno de los instructores del CEPAT, su función consiste en capacitar en el primer vuelo al teniente Juan Amaral Kay, como así también al resto de los cursantes del mencionado curso.“Estamos más que agradecidos y contentos de este comienzo. Hoy es un hito muy importante para la Fuerza Aérea, la II Brigada y para nosotros”, valoró el capitán Valussi.Asimismo explicó que “el Curso de Estandarización de Procedimientos de Pilotos de Transporte siempre estuvo basado en la IX Brigada Aérea y hoy fue trasladado a la II Brigada con un nuevo Sistema de Armas, como es el Beechcraft A-200 C y para nosotros es una responsabilidad más que importante llevarlo a cabo de esta manera y justamente aquí”.Sobre cómo se desarrolla esta nueva etapa, donde los pilotos comienzan a realizar su adiestramiento aéreo mencionó: “Hoy vamos a iniciar el curso de pilotaje para los 12 alumnos que tenemos. Haremos lo que es el trabajo de circuito de pista y el trabajo con diferentes niveles dentro de los sectores asignados”.“Con cada alumno tenemos una hora de instrucción donde se ven diferentes cuestiones, y mientras el piloto va evolucionando se le irá pidiendo otras exigencias más al detalle”, afirmó el instructor.Además, indicó que los pilotos están en óptimas condiciones para iniciar esta nueva etapa gracias a su instrucción académica previa.“Es un trabajo en equipo, que va desde el jefe de la Unidad, con su personal del Grupo Aéreo y del Grupo Técnico junto con un cuadro de siete instructores al momento”, declaró el capitán y agregó que también trabajan en conjunto con mecánicos habilitados y operadores de carga aérea.En cuanto a la importancia de que los pilotos inicien este curso expresó que “hoy en día la aviación de transporte está realizando trabajos tanto a nivel nacional como interno para la Fuerza Aérea y se necesita de ellos para que sean la continuidad de los aviadores que nacieron y se hicieron en las diferentes unidades aéreas. Además, con este Curso, la Institución le da continuidad a la especialidad de transporte aéreo”.“La Brigada si bien tiene héroes que han hecho de este lugar un destino muy importante para la Fuerza Aérea, creo que hoy con el CEPAT damos inicio a lo que va a ser otra Unidad”, finalizó Valussi.El primer piloto en realizar la capacitación fue el teniente Juan Ángel Amaral Kay, perteneciente a la promoción 83° de egreso de la Escuela de Aviación Militar. Ansioso antes de comenzar esta experiencia en vuelo declaró: “Estoy muy contento pero los nervios también existen”.“En el día de hoy voy a ser el primer alumno en subir a la aeronave adquirida recientemente por la Fuerza Aérea Argentina para poder realizar el curso y convertirme en un aviador en la etapa operativa”, sostuvo el oficial.“Más allá de que uno se prepara, nunca es suficiente. Uno tiene que estar continuamente leyendo y también hay que dar el paso de estar sentado en un escritorio a estar sentado en nuestra oficina, que es esta aeronave”, expresó el teniente.Sobre la preparación previa que le permitió hoy pilotear el avión, Amaral Kay explicó que “implica mucho sacrificio y horas de sueño. Es muy intenso el estudio que hay que hacer para conocer los Sistemas y estar preparados ante diversas situaciones”.En ese sentido agregó que “no es perfecto el escenario de lo que uno estudia en tierra a lo que es una experiencia en vuelo”.En relación a la nueva incorporación, Amaral Kay indicó: “Nuestra calidad de aprendizaje con este avión ha aumentado muchísimo. La Fuerza Aérea está innovando todo el tiempo e incorporando aeronaves, lo que implica que nosotros estemos listos para que el día de mañana nos sentemos en un avión de mayor porte y otros sistemas, y que el paso no sea tan brusco”.En reconocimiento al apoyo continuo que recibió de sus compañeros para poder alcanzar estos desafíos, aseveró: “Todos tratamos de acompañarnos y llevar un esfuerzo sostenido porque lo que más nos diferencia como Fuerza Aérea es el trabajo en equipo y no es el esfuerzo individual, sino que todos estemos a la altura y cumplir las exigencias para poder egresar de este curso con las herramientas necesarias para poder desempeñarnos en la vida operativa”.Asimismo manifestó: “El vuelo, sobre todo en la especialidad de transporte, implica un trabajo en equipo. Nadie puede volar solo. Yo descanso en que los mecánicos están bien preparados, el personal que opera el avión y el personal de carga han estudiado tanto como yo y deposito toda mi confianza en ellos. Es fundamental que entre todos logremos la sinergia necesaria para poder realizar las operaciones que nos demanda la actividad”.Para finalizar, valoró que “la familia es el pilar que nos sostiene emocionalmente y siempre nos acompaña”.