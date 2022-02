Bajante: Yacyretá abrirá compuertas y es la cuarta "ventana de navegación"

La represa hidroeléctrica Yacyretá (argentino-paraguaya) abrirá sus compuertas por la histórica bajante del Paraná. Se trata de una habilitación parcial del pase del agua para garantizar la navegabilidad de barcazas que permiten transportar la producción cerealera a los puertos de la región de Rosario.Comúnmente el agua almacenada en Yacyretá es descargada en los meses posteriores a mayo, durante el denominado "período seco". Pero ante la grave situación provocada por la bajante histórica, y ante la necesidad del tráfico fluvial comercial, se decidió anticipar esta apertura de las compuertas en los próximos días. Esta será la cuarta vez que se realizará esta operación denominada "ventana de navegación" durante la bajante."La medida no va a generar un gran cambio en el nivel en general del Paraná, y el crecimiento durará muy pocos días. En la ciudad de Santa Fe se va a notar muy poco y en Rosario será casi nulo", manifestó el subsecretario de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Gustavo Villa Uría, en diálogo conVilla Uría detalló que el aumento de los caudales "va a garantizar la navegación de barcazas hasta Confluencia (Corrientes), que es hasta donde ocurre el mayor inconveniente por la escasa profundidad del río".En ese sentido, el funcionario enfatizó que "es importante destacar que no se abrirán las compuertas, sino que se trata sólo de una apertura en forma parcial. Esta medida acordada entre Paraguay y Brasil permitirá transportar la producción cerealera hacia los puertos de Rosario".Y agregó: "Para Paraguay implica una ventana de navegación y para nosotros (Argentina) es una ventaja en la generación de energía".En cuanto a qué hace falta para que crezca el río, señaló: "Seguimos siendo dependientes muy fuertemente de las lluvias, y no están ocurriendo".Además, advirtió que "el panorama no presenta señales de cambio al menos hasta fin de año"."Como resultado de gestiones llevadas a cabo entre la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil, se acordó garantizar las condiciones de navegabilidad aguas abajo de Yacyretá, con el fin de transportar productos agrícolas a mercados internacionales", expresa el último informe hidrológico de Yacyretá, de este lunes 14 de febrero (ver acá) Y en un capítulo especial del informe, denominado "Ventana de navegación marzo 2022", el organismo binacional que maneja la represa prevé "el movimiento -subida y bajada- de convoyes y niveles en el Puerto de Ituzaingó (Corrientes) que se estiman, conforme a la información disponible hasta el presente, que se ubicarán entre 0.8 y 1m para los días 10 y 11 de marzo 2022, suficiente para que dichos convoyes atraviesen los pasos críticos identificados en el río Paraná".