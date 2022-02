Fiesta del Ternero en Feliciano: los artistas, las entradas y todos los detalles

Grilla de artistas

Todos los detalles

Historia de la Fiesta Provincial del Ternero

Feliciano se prepara para vivir los días 24,25, 26 y 27 de febrero, la 48° edición de la Fiesta del Ternero Entrerriano.Junto a excelentes músicos locales que colman de música tradicionalista el escenario central y músicos regionales la ciudad se prepara para vivir la Fiesta del Ternero.Eduardo Rodríguez y los felicianerosHermanos VegaNatalì CandiaTito Godoy y su conjuntoLa Nueva Bandaartistas locales y regionales ganadores del certámenBanda de Música de la Policía de Entre RíosAlma de MontielFeliciano IrundyBallet Lázaro BlancoMiguel Figueroa y su conjunto Amanecer CamperoLos Poriahú del ChamaméMauri y Simón MerloGrupo IrundyLos Criollos del FelicianoMario PereyraCantares de mi Entre RíosEl Gurí MolinaLu IrigoyenLas Voces de FelicianoYuyo GonzaloBallet Ñe-áBiguáAntonio Tarragó RosDiableros JujeñosElección de EmbajadoresLos AlonsitosLos del FuegoGuido CerriSoledad y Azul JacquemainPadularrosa RomeroOrlando Vera CruzGrupo ArandúFrancisco BenítezSorteo Bono ContribuciónPajarito Silvestry y su grupo EnramadaProyecto ZetaAgapornisViernes $600 · Sábado $600· Domingo $700. IMPORTANTE: comprando platea, no se abona ningún otro valor para ingresar al predio.No. Puedes acceder siempre al predio de la plaza con tu sillón.Sí. Hay un sector para sillones dentro del predio de sillas. El costo es viernes $600, sábado $600 domingo $700IMPORTANTE: el ticket de acceso que se compra el mismo día (26 o 27), sirve como parte de pago para ingresar al predio de plateas.Recordemos que los días Jueves y Viernes el acceso a Plaza Independencia es gratuito. A partir del sábado a las 16 hs, el ingreso será restringido. Si sos de Feliciano podés ingresar con la entrada que adquiriste junto a tu dni. Si no la compraste, o venís de otra ciudad, debes pagar el valor de la entrada por cada día.... sábado $500 y domingo $600.IMPORTANTE: comprando platea, no se abona ningún otro valor para ingresar al predio de la plaza.En Biblioteca Municipal, Sarmiento 37, de San José de Feliciano.Si. Se acuerda la cantidad de plateas por teléfono, y allí brindarán los datos para transferir el dinero. Luego se retira el mismo día del evento los comprobantes de cada platea. LLAMAR AL 03458-420610Puede comunicarse al 03458-420610 de 08:00 a 12:00hs y de 18:00 a 20:00hs.El sábado 26 de febrero en el predio Hugo Reyes (frente a Escuela Agrotécnica Feliciano) El costo de entradas anticipadas es $1.000. El lugar y fecha de inicio de venta de las entradas anticipadas será informado a través de las redes sociales.Comunicarse al 03458-42061. Tienes tiempo hasta el 10 de Febrero.Comunicarse al 03458-420610 y se le brindará el teléfono del responsable.Sí, viernes, sábado y domingo de nuestra fiesta, en Plaza Independencia.Las Peñas se desarrollarán dentro del predio. El viernes el acceso al mismo es gratuito. Sábado y Domingo puedes asistir con tu bono residente o pagando el acceso al predio de la plaza.Debes comunicarte con el Área de Cultura del Municipio de Feliciano, Teléfono 3458432301.Llamar al celular 3458460955 de lunes a viernes de 7 a 13 hs, o de 16 a 19 hs.Vamos a hacer todo lo posible para que pueda visitarnos en nuestra ciudad y tener un espacio donde quedarse.CAMPING Polideportivo Municipal. Ubicado a 1,5 km del predio de la fiesta, o 20 minutos caminando.El polideportivo municipal está acondicionado para esperarte sin costo. Cuenta con servicio de cantina con bebidas frías y calientes. Baños con ducha. Canchas de fútbol, beach vóley y tejo. Además seguridad 24 hs. Acceso a pileta de 14 a 20 hs ($30 menores $50 mayores). Y servicio de estacionamiento y WIFI gratuito.Comunicarse con el área de Cultura o Turismo de su ciudad, para que ellos se comuniquen con nuestra oficina de Turismo de manera institucional. (Teléfono 3458432301)La primera Fiesta Provincial del Ternero fue realizada en 1974, y es organizada por una comisión de vecinos con el fin de promover la industria Ganadera, base de nuestra economía regional.Comenzó el sábado 6 de marzo con una doma de potros y terneros a las 14 Hs. Esa noche no hubo festival, sino un baile en la Escuela N° 1, donde se eligió la reina. La exposición de terneros, almuerzo y remate fue el domingo 17 y Lunes 18. El martes 19 (Fiesta Patronal) se realizó una procesión desde la Sociedad Rural y misa con la presencia del Obispo. A la noche hubo un concierto a cargo del Coro Verdiano de Paraná.Nuestra primera Fiesta del Ternero duró cuatro días. También asiste el Gobernador Dn. Enrique Tomas Cresto.Los almuerzos y cenas fueron organizados por los maestros de la Escuela N° 1, con vaquillas y corderos donados por ganaderos del departamento. Quienes impulsaron la Fiesta del Ternero fueron: Hugo Morantes, primer presidente de la comisión del evento, el ex diputado Osvaldo Meinetti, y el Intendente Francisco Solano Moreno. No fue fácil ya que tuvieron varias disputas con otras localidades del sur de la Provincia, quienes querían dicho evento para sus localidades, alegando mejor calidad de sus haciendas. El 9 de Diciembre de 1974 el Gobernador Enrique T. Cresto promulgó la ley 5.642 que establecía a San José de Feliciano como sede de la “Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano”.A pesar de muchas falencias, la primera edición de la fiesta fue un éxito rotundo. Esta fiesta fue creciendo año tras año, y su escenario Lázaro Blanco fue visitado por grandes figuras del espectáculo nacional como Antonio Tarragó Ross, Los Tutu Tucu, Leon Gieco, Los Nocheros, Luciano Pereyra, Abel Pintos, El Chaqueño Palavecino, Soledad, entre otros.