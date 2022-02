Quiso sorprender al novio con llamativo cartel, pero terminó como un “escrache”

Fue retirado

¿Qué dice el cartel?

Día de los Enamorados: parece chiste, pero no lo es. Un posadeño fue sorprendido este 14 de febrero con un cartel en el frente de su casa que señala un atributo físico que causó polémica.Muchos discreparán si se dijera que fue agasajado, ya que alguien colgó frente a su vivienda un cartel que reza “La tenes chica y te amo igual”.La imagen del cartel circuló rápidamente por distintas redes sociales y la mujer que dedicó el inusual cartel romántico por San Valentín debió aclarar la situación.Después de la repercusión que causó el mensaje colgado en la puerta del hombre, a quien le dijo que la tenía "chica", la joven salió a contar su verdad y el porqué de la decisión de homenajear de esa manera a su enamorado.fue hasta la casa en la que colgaba la bandera para corroborar lo que circulaba por redes sociales. Allí habló con una jovencita que prefirió no decir mucho, dijo que el cartel era de su hermano y que no le habían dado mucha importancia.A raíz de esa publicación, cientos de usuarios de Facebook aprovecharon para hacer sus interpretaciones y comentarios hilarantes al respecto.Hasta que una lectora llamada “Lucrecia” (su verdadero nombre fue reservado) escribió a este medio para contar “la verdad” detrás de este caso que, aunque era intrascendente, había captado la atención de varias personas.Mediante capturas de pantalla, exhibió pruebas de cómo contactó a un letrista para que diseñara el cartel y luego lo colgara en una dirección específica. La siesta del 7 de febrero, el trabajo fue realizado.Sin embargo, no permaneció en el lugar, ya que se sospecha que un grupo de jóvenes retiró el cartel del lugar y lo llevó hasta la casa de un amigo, para hacerle una broma aprovechando el mensaje que tenía.No obstante, lejos de una broma, el cartel encerraba una idea muy romántica e incluso que alimenta la autoestima del receptor, como detalló la mujer que lo dedicó:El destinatario era un hombre que "Lucrecia" describió como "un amigo con derechos de hace varios años" al que simplemente quería darle un mensaje: "No es escracharlo, sino decirle lo que siempre le dije, lo que tenés lo sabés usar y muy bien. Y lo más importante es que lo amo".De esa manera, quedó resuelto el debate y las hipótesis que surgieron en redes sociales respecto al origen y fin de el controversial cartel. Fuente: (Misionesonline)