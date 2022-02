Cuarta dosis contra el Covid-19: quiénes recibirán otra aplicación de refuerzo

Sociedad Instan a completar el Calendario de Vacunación en niños para el regreso a clases

En marzo próximo, iniciaría la aplicación de unaa las personas inmunosuprimidas y a los 50 años o mayores que habían recibido un esquema primario de vacuna a virus inactivado, como la desarrollada por Sinopharm. Después de los cuatro meses de haber recibido la dosis adicional, ese grupo de personas accederá entonces a la cuarta dosis que cumple la función de dosis de refuerzo como se viene dando en el resto de la población.que la cuarta dosis de la que se habló “no es para toda la población”.En ese sentido, explicó: “El esquema básico para todas las personas implica una primera y segunda dosis; luego, a partir de diciembre pasado, se aplicaron dosis de refuerzo a todos los mayores de 18 años y ahora se comenzó con los adolescentes”.Y continuó: “Hay un grupo de la población que, desde noviembre, está recibiendo una tercera dosis para el esquema básico: recibió la primera y la segunda con Sinopharm y, si tiene más de 50 años, o son inmunosuprimidos por alguna razón, se le completó el esquema básico con una tercera dosis antes de refuerzo”.“Por lo tanto,, remarcó Famín al insistir que “no está previsto, por el momento, una cuarta dosis de vacunas contra el Covid-19”. “Tampoco hay nada establecido en relación a una tercera dosis para los niños menores de 12 años”, agregó.En la oportunidad, la coordinadora informó que se continúa con la aplicación de las dosis de refuerzo contra el Covid-19. “Se hicieron tres jornadas abiertas de vacunación contra el Covid-19 en el hospital De La Baxada y en Escuela Hogar para que todo aquel mayor de 18 años con cuatro meses cumplidos desde la aplicación de la segunda dosis, y que no haya tenido Covid-19 en ese intervalo, pueda acudir con su carnet de vacunación a recibir la dosis de refuerzo sin ningún tipo de inconveniente”, comunicó. De acuerdo a lo que argumentó, la decisión se tomó en base a que “durante la semana se entregaron turnos programados, pero debido a que hay gente de vacaciones y no se encuentra en la ciudad, o se contagió de Covid-19 a fines del año pasado o a comienzos de este y por esa razón, para la dosis de refuerzo deben esperar 90 días a partir del alta”.lo propio se realiza a los mayores de 18 años que aún no recibieron la primera dosis.Para el caso de los adolescentes y segundas dosis en general, Famín recomendó inscribirse en la plataforma para contar con los datos a fin de ordenar las convocatorias.destacó. (Elonce)