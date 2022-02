Reclaman justicia por el padre y su hijo atropellados por empresario en Ruta 12

"Papá está volviendo"

"Que se haga justicia"

"Sigue en libertad"

El trágico siniestro

El 13 de Febrero se cumplió un año de la tragedia en Corrientes, donde fallecieron Mateo (de 12 años) y Ángel González (de 32), ambos oriundos de Gualeguaychú, en un terrible siniestro vial, cuando padre e hijo se movilizaban en una moto y fueron impactados por un auto que se cruzó de carril.La investigación determinó velocidad excesiva, alcohol, éxtasis en sangre y documentación apócrifa en Matias Piattoni, un empresario de la noche y con influencias en el poder de la vecina provincia, al momento de conducir el Mustang que impactó a la motocicleta cruzándose de carril y provocando la muerte de Ángel y Mateo González en un hecho aberrante y criminal. Y aunque parezca mentira, a un año dela muerte de dos personas de nuestra ciudad que se encontraban viviendo en Corrientes, donde Ángel servía en el Ejército Argentino, se espera el juicio Oral y Público.Se sabe que los tiempos de la justicia, especialmente si una persona tiene ciertas influencias y un aval económico importante suelen demorarse. Pero esto no es todo. En un fallo bochornoso de la justicia correntina, los Camaristas Núñez, Cornejo y Alegre, bajaron la calificación de homicidio con Dolo Eventual que estipula una pena de 8 a 25 años a la de Homicidio Culposo con una pena de 3 a6 años. El fallo es vergonzoso y deja al desnudo la impunidad que tienen ciertos personajes y el manejo, en este caso, de la justicia correntina que tiene sobradas pruebas para actuar de otra manera.Piattoni se cruzó de carril con un auto que transformó en un misil para matar a dos personas. Hoy el empresario de la noche y seguramente con algún tipo de contacto en el poder se encuentra, con una serie de atenuantes, en libertad.Karen Cufré, esposa de Ángel y madre de Mateo, en comunicación con ElDía afirmó que seguirá en corrientes “hasta que se haga justicia y que la persona que mató a Ángel y Mateo pague sus culpas como corresponde. No sé si esto llevará meses, años, espero el tiempo que sea y no me importa que el implicado sea un conocido y poderoso empresario”, aseguró.Además, señaló que cambió el abogado e indicó que quien lleva la causa es Juan Manuel Cubilla Podestá, “que no le teme a nada y va al frente, inclusive presentó una demanda contra la jueza Josefina Gonzáles Cabañas”, informó.La mujer contó que tiene que vive de una cifra de dinero que le da el Ejercito, alrededor de 20.000 pesos, hasta que salga la pensión del marido y el seguro de vida. Además, tiene que trabajar como empleada doméstica para mantener a la familia. Cobraba un salario de los chicos, pero en octubre se cortó el pago del mismo.“Llevo 6 años en Corrientes y del Ejercito (donde trabajaba su esposo) solo tengo palabras de agradecimiento, al igual que mis vecinos que cuidan a Maite y Maxi (sus dos hijos de 12 y 4 años respectivamente) cuando salgo a trabajar”.Karen señaló que su idea es seguir en Corrientes hasta que se haga el juicio y se le dé a Piattoni la pena que merece. “Para eso cambiamos de abogado, y desde que se hizo cargo de la causa Juan Manuel va por todo”, advirtió.Asimismo, contó que “se hace difícil vivir de esta manera con ingresos acotados y con la escuela a punto de comenzar. Maite empieza el secundario y Máximo el Jardín. Tengo que rebuscármela todos los días, pero la ayuda de mis padres, mi cuñada, vecinos nos mantienen en pie”, valoró.Indicó que “hasta que no haya una pena seguiremos en Corrientes, además los chicos quieren ir al cementerio donde están su padre y hermano”.Por su parte, Jesica, hermana de Ángel y tía de Mateo, viajó a Corrientes para estar con su cuñada en el aniversario de la trágica muerte de sus seres queridos. “Lo hice para estar con ella que sigue viviendo en Corrientes a la espera de que se haga justicia. No perdemos la esperanza de que el que provocó esta tragedia pague sus culpas”, contó a ElDía.Manifestó que “el dolor no se atenúa con el tiempo, sigue presente en cada momento y lo único que nos mantiene es aferrarnos, creer en que esto puede cambiar y que quien quitó la vida de mi hermano y sobrino pague sus culpas”.Dijo que se siguen “apoyando como familia, dándonos fuerzas uno al otro en una situación muy difícil”, e Indicó que “se pidió el seguimiento de este señor, al que he visto circulando en la vía pública y tomando, pese que tiene que presentar un registro mensual dado que se encuentra bajo un tratamiento psicológico, que al parecer no estaría haciendo desde que salió en libertad. Y si no cumple, debería volver a la cárcel”.De esta manera, la familia de los gualeguaychuenses se encuentra abocada a recolectar pruebas y testigos para que pueda hacerse efectiva la prisión, mientras se determina la fecha del juicio, además de seguir peleando por el cambio de carátula y que la misma sea Homicidio con Dolo Eventual.Para los allegados de las víctimas, ya se notó el poder que tiene este hombre en el poder político, en la justicia que pasó por alto un montón de cosas que son harto evidentes y que no ameritaban que se cambie la caratula para que la pena sea sensiblemente menor.Todo sucedió alrededor de las 6:20 del sábado 13 de febrero del 2021, cuando el automóvil Ford Mustang GT 5.0, color negro mate, al mando del empresario Piattoni de 47 años y una jovencita de 23 años, chocó frontalmente a una moto de 110 cc., en la que se iban Ángel González de 33 años y su hijo Mateo de 13 años, quienes se dirigían a pescar muy cerca de allí. Los cuerpos de ambos quedaron a una distancia de casi 20 metros uno del otro y los restos de la moto, desperdigados por casi 100 metros.