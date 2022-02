Industria cervecera se manifestó a favor de Alcohol Cero al volante

"Es muy importante que la industria cervecera esté a favor de una ley que busca reducir los siniestros viales provocados por conductores alcoholizados. No queremos una ´ley seca´ en el país, solamente queremos que quien vaya a manejar un vehículo no haya tomado bebidas alcohólicas antes. Cada vez son más las personas, organismos, entidades y empresas que apoyan esta iniciativa, y esperamos que pronto pueda ser tratado en el Congreso de la Nación, que es el lugar donde debe darse este debate", dijo el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.



Además, la ANSV y los representantes de la industria cervecera acordaron delinear acciones concretas de concientización sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol. En Argentina, la siniestralidad vial es la principal causa de muerte en personas menores de 35 años y el alcohol está presente en 1 de cada 4 siniestros viales. Actualmente, 9 provincias y varias ciudades del país tienen normativa de alcohol cero en sus territorios.



“Seguimos muy de cerca el caso de Uruguay y podemos afirmar que con la ley de tolerancia cero no bajó el consumo de alcohol y se redujeron muchísimo los siniestros viales fatales”, señaló el director de Asuntos Corporativos de Cervecería y Maltería Quilmes, Juan Mitjans. Por su parte, la jefa de Asuntos Corporativos de CCU Argentina, Inés Lavalle Cobo, expresó: “Los privados queremos sumarnos al cambio cultural que necesitamos los argentinos por un tránsito seguro”.



El proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante fue elaborado por la ANSV, el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y asociaciones de familiares de víctimas de tránsito. Además del apoyo de la industria cervecera, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y 53 entidades científicas del país también se manifestaron a favor de la existencia de una ley de alcohol cero en Argentina.