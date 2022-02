Docente entrerriano pidió lista de útiles "fuera de lo común" a sus alumnos

Christian Leissa es un docente oriundo de Ceibas y da clases a alumnos de 4° grado en la Escuela Nina N° 12 Wolf Schcolnik. En las últimas horas generó todo tipo de opiniones tras compartir en Facebook una lista de materiales para sus estudiantes de este año.En dialogo con LT15, contó que la idea surgió en 2019 y lo particular es que lo que solicita no es lo que comúnmente se pide en las escuelas. “Ahora hice una lista similar con algunos retoques pensando en los grupos familiares a los que se les hace verdaderamente insoportable afrontar los gastos”, expresó."Invito a las familias de mis alumnos a reciclar, reutilizar, intercambiar y sobre todo a regalar lo que ya no usen o les sobre. Lo nuevo no es siempre lo mejor, lo mejor es lo que se consigue con amor y esfuerzo", escribió en la notita a las familias.Fue así que les pidió: "elementos de escritura y geometría del color y marca que consigan; cualquier carpeta o cuaderno en el que se distingan las diferentes materias; curiosidad y ganas de saber; solidaridad y empatía; respeto a los demás y a sí mismos". Y se preguntó: "¿En serio alguien esperaba ver una lista específica de materiales, colores y marcas?".Explicó que "se nos crea la sensación de necesitar cosas que no necesitamos. Es una línea muy delgada entre el consumo y el consumo excesivo, lo que hace que termine en una gran contaminación”, destacó.