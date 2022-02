Novia de un jugador argentino le dedicó una canción y generó polémica

Este lunes las redes sociales han estado inundadas de miel con emotivas dedicatorias de ida y vuelta por San Valentín. Esto incluye a los famosos que no se quisieron quedar atrás en sus demostraciones de afecto para con sus parejas.Uno que llamó especialmente la atención fue el de una promesa de San Lorenzo, Siro Rosané, ya que la canción que acompañó al posteo en Instagram es muy polémica."Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo", decía Cacho Castaña allá por el 2003, con un mensaje que a la luz de la deconstrucción de hoy parece imperdonable.En cuanto se viralizó el posteo, hubo quienes se asombraron por la elección y otros que aseguraron que durante años fue un hit. "Amigo, este chabón era escuchado y nadie decía nada hasta hace un par de años", aseguró un tuitero.“Pestañea una vez si necesitas ayuda”, bromeó un usuario. "Además, le está bajando el short para que no se le vea la cola. Tremendo tóxico", agregó Luciano.El giro en la trama de esta historia, es que pese a todos los comentarios que generó, fue su novia Irina Piccinetti quien realizó la historia original en Instagram (con la canción incluida) y el jugador solo se limitó de repostearla.Siro tiene 21 años, es oriundo de Río Cuarto, Córdoba. Viene de una familia de jugadores, ya que sus hermanos juegan en Estudiantes de su ciudad, es sobrino nieto del Pampa Rosané (ex defensor de Belgrano y Chicago) y su abuelo también tuvo su paso por el Pirata.A fines de septiembre del año pasado, marcó su primer gol en la Primera en el partido que jugó San Lorenzo ante Defensa y Justicia. Apenas la pelota atravesó el palo, él levantó la mirada para dedicarle el tanto a la persona que sabe que lo cuida desde allí, su mamá.Ella falleció hace ocho años en un accidente de tránsito y su papá los abandonó, dejándolos en manos de su suegro. "Mi abuelo hace de mamá y de papá. Estuvo siempre cuando lo necesitamos, fue un pilar muy grande. Cuando yo vivía allá, él hacía todo: cocinaba, lavaba la ropa, planchaba, nos llevaba al colegio y a entrenar. Para mí y para mis hermanos fue fundamental. No sé dónde estaríamos hoy sin él. También está mi tía Josefina que nos ayudó un montón. Todos aportaron un poco para que nosotros estemos bien", contó el volante central.