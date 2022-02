Le robaron el celular, ofreció una recompensa y cuando se lo devolvieron escapó

Me robaron el cel ayer en MDQ en una verdulería, le dije q si me lo devolvía daba $60mil de recompensa, me pidieron el número x “las dudas”, a la noche me llamo diciendo que lo “encontró”,lo fui a buscar, me lo dieron y salí casi corriendo, ÉSTA q t voy a dar recompensa gato hdp — K A T I ? (@kdiezdelvalle_) February 8, 2022

Una ingeniosa maniobra para recuperar lo robado se volvió viral en las últimas horas en redes sociales. Aunque parezca insólito, una joven debió robar su propio celular, que había sido sustraído horas antes.La protagonista de la historia es una chica de Tucumán que estaba vacacionando en Mar del Plata. Un día, Kati Diez del Valle fue a realizar unas compras a una verdulería de "La Feliz" y, en un minuto, se dio cuenta que le habían robado su celular iPhone 12 Pro Max.La joven no se quedó de brazos cruzados e ideó una estrategia muy audaz: publicó un aviso en un grupo de Facebook de compra venta en Mar del Plata y ofreció una recompensa de 60 mil pesos para quien devolviera el teléfono.“Hola, soy de Tucumán, estoy de vacaciones en Mardel, y hoy me robaron mi celular iPhone 12 Pro Max, blanco. con funda transparente. Doy de recompensa $ 60.000. Necesito las fotos de mi sobrino de cuando nació hasta hoy, solo en ese cel tengo todo de él y me está matando saber que no las voy a tener más, por favor ayuda”, escribió.Tras varios mensajes, un hombre le escribió para decirle que él tenía el celular y que se lo iba a devolver para cobrar el dinero de recompensa. La joven aceptó el encuentro para volver a tener en sus manos su smartphone.Luego, en la publicación original contó todo lo sucedido: la misma gente de la verdulería tenía el celular. Cuando tuvo de nuevo el iPhone en sus manos, la tucumana salió corriendo sin entregar la recompensa.“Me robaron el celular ayer en Mar del Plata en una verdulería. Dije que si me lo devolvía daba $ 60 mil de recompensa. Me pidieron el número por ‘las dudas’. A la noche me llamaron diciendo que ‘lo encontró’. Lo fui a buscar, me lo dieron y salí casi corriendo. Ésta que te voy a dar recompensa gato h**”, fue el descargo de la joven en Twitter.