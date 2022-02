Instan a completar el Calendario de Vacunación en niños para el regreso a clases

Pocas semanas antes del comienzo de las clases, desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos recordaron cuáles son las vacunas del Calendario Nacional con las que deben contar los niños de 5 y 11 años para el regreso a las aulas.Desde la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil (Dmijer) y el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la cartera sanitaria entrerriana, se puso el acento en la importancia de mantener buenos niveles de cobertura con las vacunas del Calendario Nacional, así como también cumplir con la inmunización para Covid-19 en mayores de tres años, para generar un efecto protector, tanto a nivel individual como comunitario, y así controlar las enfermedades inmunoprevenibles.Especialmente, ante la proximidad del inicio del ciclo lectivo, se recordó cuáles son las vacunas con las que deben contar los niños y las niñas para el ingreso a clases.Cabe recordar que todas las vacunas del Calendario Nacional son obligatorias y gratuitas y que la vacunación contra el Coronavirus, si bien no es obligatoria, se encuentra fuertemente recomendada tanto por el Ministerio de Salud como por las sociedades científicas. Todas las vacunas se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos de todo el país.Los niños y niñas de cinco años tienen indicadas cuatro vacunas: la antipoliomielítica inactivada tipo Salk (dosis de refuerzo); triple viral, que previene sarampión, rubéola y paperas (segunda dosis); triple bacteriana celular, que previene difteria, tétanos y tos convulsa (segundo refuerzo) y varicela (segunda dosis).En relación a esta última, cabe destacar que desde el 1 de enero de 2022 se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación (CNV) la segunda dosis de la vacuna contra la varicela para todos los niños y niñas que cumplan o hayan cumplido 5 años desde la fecha de inicio de la estrategia (que comenzó a implementarse en el año 2015). Por este motivo los niños y niñas de entre 5 y 8 años nacidos desde el 1 de octubre de 2013 en adelante deben concurrir a los vacunatorios para recibir la segunda dosis contra la varicela.Deben aplicarse tres vacunas: Meningococo ACYW (se aplica por única vez); triple bacteriana acelular, que previene difteria, tétanos y tos convulsa (reciben dosis de refuerzo); y contra el Virus de Papiloma Humano (dos dosis con intervalo de 6 meses).Las autoridades destacaron que la vacunación Covid puede administrarse de forma simultánea con el resto de las vacunas de Calendario o con cualquier intervalo de tiempo entre las mismas; y que no debe perderse la oportunidad de iniciar o completar esquemas.Además, si bien la vacuna Covid no es obligatoria, es recomendada tanto por el Ministerio de Salud como por las sociedades científicas para poder garantizar una presencialidad cuidada.Grupo de 3 a 11 años inclusive: Para ellos está indicada la vacuna Sinopharm (dos dosis, con intervalo mínimo de 21 días entre ambas aplicaciones). Disponibles en todos los centros de salud y hospitales de la provincia, con distintos días y horarios según organización de cada efector.Grupo de 12 a 17 años inclusive: Para ellos se emplean las vacunas Pfizer o Moderna (dos dosis, con intervalo mínimo de 28 días entre las aplicaciones) y refuerzo luego de 120 días de la última dosis. Disponibles en algunos efectores y en dispositivos centralizados de inmunización en las distintas localidades de la provincia.Finalmente, se debe tener presente que en caso de haber cursado Covid se recomienda esperar 10 días pos alta para recibir vacunas de Calendario o vacunas de esquema primario para Covid (1era y 2ª dosis). En cambio, cuando corresponde aplicar la dosis de refuerzo Covid se debe esperar 90 días luego de obtener el alta para recibirla.