El pan aumentará 30% en la región: “Cada 15 días sube la materia prima”

Se confirmó que en estos días el pan, como los productos panificados aumentarán entre un 25 y un 30 por ciento. Fue anunciado por la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, que hizo “punta” en los aumentos, aunque ya anticipan incrementos en el resto del país.Al respecto, el presidente del Centro Industriales Panaderos y Afines de Paraná (CIPAP), Fernando Reato, informó a Elonce que “a los productores los aumentos llegan cada diez o 15 días, es algo que no se puede controlar, lo aguantamos hasta donde podemos, pero lamentablemente el precio se eleva”. Además, remarcó que” debido a los aumentos continuos muchos emprendimientos no pueden afrontar los gastos”.“Estamos en la misma de siempre, los insumos y materia prima aumentan sin ningún aviso y lamentablemente lo tenemos que transmitir en lo productos, Los clientes compran según el dinero que tienen en el bolsillo”, explicó y ejemplificó: “ya no te piden medio kilo de pan; sino que te dicen ´dame 70 pesos de pan´, y es algo que se ve mucho lamentablemente”.