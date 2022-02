Anulan la condena del femicidio de Chiara Páez, que originó “Ni Una Menos”

Cómo fue el femicidio de Chiara Páez

Chiara Páez tenía 14 años y estaba embarazada cuando fue asesinada por Manuel Mansilla en Rufino, Santa Fe, el 10 de mayo de 2015. El asesino tenía entonces 17 y terminó siendo condenado a 21 años y medio, pero ahora la Corte Suprema provincial anuló la sentencia de unos de los casos emblemáticos que motivaron el nacimiento del movimiento “Ni Una Menos”.Mansilla deberá ser juzgado otra vez, pero ahora por la Justicia de Menores, y en todo caso la condena no podrá superar los 15 años, según confirmaron al diariofuentes judiciales.El fallo de la Corte Suprema de Santa Fe, firmado el 27 de diciembre pasado pero recién ahora revelado, señala específicamente que “se remite la causa al Tribunal que corresponda a los fines que la misma sea nuevamente juzgada conforme a las pautas sentadas para los procedimientos de menores”.La Corte Suprema de Santa Fe intervino a raíz de un planteo de inconstitucionalidad de la defensora de Mansilla.Desde el Poder Judicial de Santa Fe aclararon a El Litoral que “las pautas que se deben tomar como escala penal para determinar la nueva pena es la prevista en el Artículo 44 del Código Penal, por remisión de la ley de menores 22.278 art 4, que establece para los delitos con pena perpetua la escala penal que va de 10 a 15 años”.Como el crimen ocurrió en 2015, el asesino podría acceder a salidas transitorias en poco tiempo.Chiara tenía 14 años recién cumplidos y un embarazo de 2 meses cuando su novio Manuel Mansilla la mató a golpes y la enterró en el patio de la casa de su abuelo en Rufino. Fue un domingo. Durante todo ese día el pueblo la buscó mientras Mansilla comía un asado con su familia a metros del lugar en donde había ocultado el cadáver.Cuando finalmente hallaron el cuerpo, la autopsia confirmó lo que a simple vista evidenciaban los golpes en su cuerpo y también determinó que la víctima había tomado un antiinflamatorio usado para abortar. Cursaba un embarazo de ocho semanas, su madre sabía, pero la familia de su novio no quería que continuara.En mayo de 2021, al cumplirse entonces 6 años del femicidio, la madre de Chiara se había lamentado de que la condena no estuviera firme. “Los únicos que tenemos perpetua somos nosotros. Yo a Chiari de por vida no la voy a tener”, dijo Victoria Camargo, madre de Chiara.