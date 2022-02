“Rituales del amor”: sanar heridas y prepararse para el nuevo comienzo

Oración del Arcángel Chamuel

A tan solo cuatro días del 14 de febrero, el día de los enamorados, la astrotaróloga, Aldana Ronel, detalló cuales son los rituales más efectivos para encontrar el amor.En un primer momento, Ronel, explicó que “Hay que saber que la clave para poder amar es la familia y saber que cada uno atrae las cosas, entonces debemos trabajar en nuestras sombras para saber qué es lo queremos atraer”.En este sentido, Ronel recomendó “limpiar el corazón de viejas heridas y eso se puede hacer enciendo una vela rosada todos los días y encomendarse a Chamuel, el arcángel del amor, especialmente los días martes y limpiar nuestros chacras cardiacos” ·Chamuel, es conocido como el arcángel del amor, pues su misión en el mundo ha sido fomentar entre los seres humanos la gratitud y el cariño hacia Dios y hacia el prójimo, motivo por el cual es el tema por el que muchas personas suelen recurrir a él con plegarias.“Estamos en un año pisciano y será un año amoroso, y contamos con un año de energía seis, que se trata de la dualidad el amor”, resaltó Ronel al destacar que el signo de piscis celebrará el amor en todas sus formas, a la familia, pareja, las plantas y el universo”.En el mes del amor, Ronel explicó que “es muy beneficioso tanto para piscis como para sagitario es fabuloso, porque esta Venus el planeta que rige los sentimientos y el goce; y se une a Marte, entonces hay una energía como el ying yang en el cielo”.“Febrero, marzo y abril serán unos meses fabulosos para conectar con la energía del amor, ya sea para limar asperezas, fortalecer vínculos y saber en qué dirección vamos. Debemos abrir la mente para amar de otra manera”, cerró.Hermoso y Poderoso Arcángel Chamuel, hoy pido tu hermosa presencia aquí, te pido, escuches mis ruegos, para que así puedan ser elevados al altísimo, llenándolos de amor y de vida; que seas tú quien obre en mi corazón, para que así puedas guiarme a la persona correcta. Hoy arcángel Chamuel, recibo tu luz y la bendigo.En tus manos bendito arcángel, pongo el amor de la persona que amo, para que siempre piense en mí; igualmente se dé cuenta que yo soy su amor, de que yo soy su verdad. ¡Oh poderoso arcángel de luz!, envuélveme en la ardiente llama de tu luz rosa, danos tu fuerza para que así pueda florecer, un amor inigualable de esta hermosa relación.Poderoso Arcángel, te pido tu luz, te pido tu amor, te pido tu fuerza, haz que nos amemos, como los amantes ciegos que somos, para que nuestro amor, lo pueda resistir todo. Te amo, te bendigo y te ruego, que me mantengas sellado en un pilar de llama.En el nombre de Dios creador del Universo, te invoco por el amor que nos profesas; sé mi arcángel protector para que me ayudes a mejorar la relación con la persona que amo, que sea realizado en el mundo material, de forma positiva como natural para mi provecho y el de mi ser amado, sin peligro alguno.¡Oh Arcángel Chamuel!, te pido la apertura del canal del amor para que así, en evolución, pueda cumplir con todo lo necesario, para así poder abrir mi misión, reconociendo en mí conciencia el amor como único camino de evolución. Arcángel del amor, en nombre de Dios Todopoderoso, creador del universo, intercede por mí para que también mi amado entienda, de una vez por todas, que todo el tiempo no tiene la razón.Regálanos claridad como entendimiento, para que sepamos reconocer, las veces, que podamos equivocarnos. Danos sabiduría, para poder entender, que en momentos de discusión, debemos mantener la calma para así poder solventar la situación.Gracias Arcángel Chamuel, siento el amor que emanas de dentro de tu corazón, ese amor que recorre toda esa energía rosa, me invade y me ayuda a superar todas estas dolencias que invaden mi corazón, triste y desconsolado. ¡Oh Arcángel Chamuel!, gracias por escucharme, gracias por liberarme de la indiferencia de mi ser amado, de tal manera creado para mí, gracias por todas las puertas. Mi adorable Arcángel, tu palabra llena mi corazón, tu promesa alegra mi alma.Porque cuando el conflicto amenaza y el enemigo está a la puerta, gritándonos que no nos amas, vienes tú para que pueda reposar en tu hombro; me susurras dulcemente, que te encuentres feliz de que te busque, y de que me ponga frente a ti para pedir tu santa protección. Gracias Oh arcángel Chamuel, porque sé que me responderás con lluvia de gracia; bendiciones santas que fueron ganadas con tu luz divina, para ofrecer este maravilloso amor que tienes hacia mí. Amén.