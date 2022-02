Vuelta a clases: detalle del Protocolo para lograr 190 días de presencialidad

Detalles del Protocolo Aula Segura

Se realizó una reunión conjunta de los Consejos Federales de las áreas de Salud y Educación, en la que se presentó el nuevo protocolo Aula Segura de cara al inicio del próximo ciclo lectivo, en el contexto de la pandemia de COVID-19, con el objetivo de garantizar 190 días de presencialidad plena y continua.La ministra, Carla Vizzotti calificó como "histórica y emocionante" la preparación previa al retorno de los alumnos a clases, y aseveró que el proceso está "sostenido con información porque es muy dinámico lo que sucede"."Lo que planteamos hoy es diferente del año pasado por las evidencias científicas" que existen, dijo y al mismo tiempo ratificó "el compromiso enorme para trabajar con consenso, con diálogo y con federalismo".En el mismo sentido, el titular de la cartera educativa, Jaime Perczyk, agradeció "la presencia, la participación y el compromiso de los 24 ministros de Salud y Educación de todo el país", y consideró que es muy importante que "este año tengamos un ciclo lectivo que repare, que reconstruya, que reencuentre, recupere y marque un nuevo camino para todos los argentinos y las argentinas".El protocolo para la vuelta a las clases presenciales en los niveles inicial, primario y secundario consta de seis pilares: asistencia cuidada, vacunación, uso de barbijo, ventilación, higiene y limpieza, y distancia.Las pautas, que se fueron definiendo en reuniones previas de ambos Consejos, buscan ser sencillas, posibles y tendientes a garantizar la presencialidad plena en condiciones de pandemia para que, tanto docentes como estudiantes, recuperen espacios de aprendizaje, expresión y disfrute.Entre otras medidas, el documento establece que la escuela deberá recabar la información sobre la inmunización contra COVID-19 de toda la comunidad educativa, así como la del calendario nacional de vacunación.Si bien se eliminan las burbujas, ante la presencia de síntomas o malestar general -asociado o no al COVID-19-, el personal y los alumnos no deben acudir a clases y deben permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes. Al mismo tiempo se recomienda que realicen la consulta médica correspondiente.En caso de que no sean compatibles con COVID-19, luego de 24 horas sin síntomas podrán volver a la escuela, pero ante la presencia de casos confirmados se debe cumplir el aislamiento previsto, así como las medidas dispuestas ante contactos estrechos según la condición de vacunación.La sospecha y confirmación de casos no implicará necesariamente el cierre del aula ni la interrupción de la presencialidad. Frente a sospechas de brotes (al menos tres casos confirmados en el aula asociados epidemiológicamente en un periodo igual o inferior a 7 días), la autoridad sanitaria realizará la evaluación de riesgo pertinente y se encargará de definir en conjunto con las de educación las medidas a adoptar.A partir de primaria, el uso de barbijo es obligatorio y debe estar bien ajustado a la cara durante toda la jornada educativa en espacios cerrados. La ventilación deberá ser cruzada y constante, se deben higienizar regularmente los ambientes y mantener una adecuada limpieza de manos, y se priorizará la distancia en los momentos en que no se utilice barbijo.