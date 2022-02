Falsificó el ADN de su ex: el hombre reconoció al bebé creyendo ser el padre

La historia

El caso, a la Justicia

Un hombre, oriundo de Jesús María, acudió a la Justicia tras descubrir que su ex novia había falsificado resultados de ADN sobre su paternidad. La causa fue sobreseída en 2020, pero esta semana la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba revocó la decisión.La mujer está procesada por presunta "adulteración de un estudio de ADN", confirmó el fiscal de la causa, Maximiliano Hairabedian, en diálogo con ElDoce. Por el delito, podría ser condenada hasta 10 años de prisión.En 2014, el hombre optó por terminar con la relación que mantenía con la mujer. Tiempo después, ella le dijo que había quedado embarazada una semana antes de separarse. "Le hizo creer que su ex novio era el padre del bebé", relató Hairabedián sobre el caso.El 7 de julio de 2015 nació el bebé y decidieron realizar una prueba de ADN en Córdoba para eliminar cualquier confusión acerca de la paternidad. Según continuó el fiscal, el resultado fue negativo e "indicó que no era el padre".Sin conformarse con los resultados, la joven insistió en que las pruebas estaban mal y pidió realizar un nuevo estudio, esta vez en Colonia Caroya. A fin de mes, la mujer reveló que el genetista confirmó la compatibilidad del ADN.Con el resultado positivo, el 18 de agosto de 2015, el supuesto padre anotó, a quien creía que era su bebé, con su apellido. Una semana después, la ex le confesó que los resultados de la prueba habían sido falsificados.Tres años después del episodio, el hombre decidió presentar el caso ante la Justicia. "La Fiscalía tomó conocimiento de este hecho e imputó a la mujer por los delitos de supresión de identidad y falsedad ideológica", explicó el fiscal.La causa quedó sobreseída por el juez federal de turno con la justificación de que "no era delito lo que había hecho". Ante esto, desde la Fiscalía apelaron y "la Cámara dio vuelta la causa y procesó a la mujer".En cuanto a la imputada, Hairabedián advirtió que "estuvo al borde de ir a juicio oral y público". La mujer podría ir un año y medio a la cárcel, sin embargo, como no tiene otros delitos, la pena quedaría en suspenso.Para concluir el juicio, y quitar al niño del medio, la procesada podría solicitar "hacer tareas comunitarias y reparaciones".