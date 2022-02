Vive en Venado Tuerto y busca a sus padres biológicos en Entre Ríos

Melina Rufino, una mujer de 34 años, busca a sus padres biológicos en Entre Ríos. Actualmente vive en Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe.



Para localizar a quienes la trajeron al mundo, relató: "Yo fui adoptada en Santa Elena, Entre Ríos, cuando tenía tres meses y medio. Puede haber una variación entre la fecha de nacimiento y cuando me anotaron, que fue el 10 de febrero de 1987. Busco a una mujer que haya tenido una beba por esa fecha".



"Hace dos meses comencé a buscar información para ver si puedo conocer a mis padres biológicos, pero mi familia adoptiva no tiene muchos datos y en ese momento era como todo un tabú el tema de la adopción, entonces necesito obtener más información", dijo.



Al respecto, contó: "Investigando, me enteré de cosas que no esperaba, con respecto a la gente que fue mediadora en la adopción. Nada de lo que hacían era legal", expresó. Al respecto, la joven señaló que en realidad, aquello pudo haberse tratado de "una apropiación". "Nunca intervino un Juzgado. Fui anotada a nombre de mis padres adoptivos como si fueran los biológicos y en la partida de nacimiento no hay nada", indicó.



Y ahondó: "Si bien puede ser que mis padres adoptivos hayan sido engañados, supuestamente, según les dijo la mujer que me entregó, que ya tenemos identificada, la persona que me tuvo era una chica jovencita que no me podía alimentar ni criar, pero no lo sabemos". "Me dijo mi hermana, que estuvo presente cuando me entregaron, que fue en un hotel de una sola planta y solo estaba esta mujer, que mis padres le dieron plata antes de que me llevaran a ese lugar, que también ya tenemos identificado", aseguró al medio La Sexta.



La joven expresó también que su búsqueda se extiende a Corrientes, porque "esta mujer les pedía plata a mis padres adoptivos durante un año, supuestamente porque mi madre biológica la necesitaba para irse a Corrientes".



Por cualquier dato que pueda ayudar a Melina en la búsqueda de sus orígenes, pide comunicarse al número telefónico: 3462 68-8155.