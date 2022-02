El daño provocado por los incendios en Corrientes se puede ver desde el espacio

Muchos de esos incendios continuaron activos varios días más. Con las imágenes del satélite #GOES-16 se pueden ver los focos de calor (puntos rojos) y las columnas de humo asociada a los incendios. pic.twitter.com/XrCUjIJKuP — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 3, 2022

Los catastróficos incendios que afectan a Corrientes llevan más de 300 mil hectáreas arrasadas por el fuego, daño ambiental que pudo ser captado desde el espacio por un satélite de la Unión Europea.La imagen fue captada la semana pasada por el Sentinel 2, que forma parte del programa de observación de la Tierra de la Unión Europea "Copernicus"."Como consecuencia de la sequía causada por reiteradas olas de calor y falta de lluvias, los incendios forestales están cercando a la Argentina", publicó la cuenta oficial de Twitter del programa espacial.La fotografía satelital difundida por Copernicus muestra el daño que provocaron las llamas en el Parque Nacional Iberá, un importante espacio de conservación de ecosistemas nativos como pastizales, palmares y montes, así como también bañados.Alrededor de 350 mil hectáreas fueron consumidas por el fuego en Corrientes, lo que representa casi el 4% del total del territorio de la provincia litoraleña.El ingeniero agrónomo Bernardo Kurtz explicó que la cuestión climática es un factor clave en la situación y, en diálogo con Télam, indicó que "la provincia lleva dos años con muy escasas precipitaciones", a lo que se suman "altas temperaturas"."No recuerdo este nivel de falta de agua, en 30 años no he visto nada igual", expresó y agregó que "sumado a la histórica bajante del río Paraná, se genera una situación muy crítica".Con respecto al estudio del INTA Corrientes, señaló que no se puede discriminar "si el origen de los incendios fue ocasional o intencional" e insistió con que las cuestiones climáticas propiciaron las condiciones para la proliferación de incendios, independientemente de su causa.