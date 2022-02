Bailarina fue becada para perfeccionarse en Italia: juntan fondos para el viaje

Martina Albornoz tiene 13 años y es oriunda de Gualeguaychú. Sueña con ser bailarina y viajar a Italia para perfeccionarse en un “Seminario intensivo de Danza Clásica”. La adolescente obtuvo una beca y debe viajar en junio a Florencia, donde la espera Claudia Zaccari, “Primera Ballerina del Teatro dell’Opera di Roma”.“Marti va a danza desde los 3 añitos porque era muy tímida y siempre se tomó como una disciplina donde ella se relacione con otras nenas y juegue bailando”, contó Paola Almiron, mamá de la niña.“A los 7 años la cambié de academia y me dice la profe que tenía muy buenas condiciones para bailar, pero le faltaba más fuerza y tonificar músculos”, detalló. Y continuó: “A los 8 años comienza a viajar a la ‘Fundación Julio Bocca’ en Capital Federal a los seminarios de verano que duran 15 días. Allí están los mejores maestros en danza como: Eleonora Cassano, Cecilia Figaredo, Lidia Segni, Pato Sánchez, entre otro/as bailarines/as reconocidas”.“Cada año obtiene media beca para volver y con sacrificios se ha podido lograr estar presentes”, contó Paola. “Cuando comienza en la sede de la Fundación Julio Bocca, en Concepción del Uruguay, conocemos a quién hoy es la maestra y preparadora Constanza Zaino, ese año Marti participa de Danzamerica, logrando obtener dos medallas de plata. Creo que ahí comenzó su pasión”, rememoró la mamá de la niña.

En busca de fondos

Paola refirió que “mientras estábamos en cuarentena, se realizaron muchos certámenes online, en los cuales Martí obtuvo otras becas”. El año pasado, en el estudio de danza, participó de un seminario virtual y fue ahí donde obtiene la Beca para Italia ‘Seminario intensivo de danza clásica’, entre otras para participar de distintos certámenes en diferentes lugares de otros países.Por su parte Martina, la niña bailarina, compartió su opinión a través de su mamá: “Tengo 13 años y hago danza en lo Silvia Marchesini (y mis maestras son Constanza Saino, Silvia Marchesini, Mariana Cabrera y Camila Cabrera)”.“Esta beca muy importante me la dieron en un seminario, con la maestra Claudia Zaccari, una muy importante bailarina, ‘Primera Bailarina del Teatro dell’Opera di Roma’, estas clases intensivas de danza van a ser en Florencia Italia, durante 15 días”.“Mi familia me acompañan en todo al igual que mis maestras”, contó y agregó: “Este viaje tenemos que pagarlo nosotros por eso vamos hacer un festival para recaudar fondos y un número de cuenta para quien quiera colaborar”.A pesar de su corta edad, Martina sabe lo que quiere: “Mi sueño es llegar a algo grande, yo siento al bailar libertad, felicidad, energía, siento que todos mis problemas y pensamientos se van, disfruto”, asegura y remarca: “Mi corazón no late, baila”.- El festival a beneficio de Martina Albornoz será el 7 de mayo, en Gualeguaychú.- Para lograr el sueño de la niña, la familia debe viajar el 30 de junio. Asimismo, necesitan juntar dinero para el hospedaje que es de $180.000.- Por tal motivo se habilitó la cuenta Nº 3860007203000056333487 - ALIAS: SUR.TRONPO.PATA