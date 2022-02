Joven no vidente pide heladera para refrigerar insulina de su pareja diabética

Una pareja de San Benito solicita una heladera para refrigerar insulina. Guido, un chico no vidente contó aque hace seis meses que no cuentan con el electrodoméstico y es necesario para la medicación y los alimentos cotidianos.“Teníamos una heladera, pero se nos rompió y con el sueldo que tenemos con mi mujer no nos alcanza para poder comprar una”, expresó a Elonce. Según comentó, gran parte de sus ingresos se van en pagar el alquiler de la casa donde viven.Guido, llamó a la solidaridad de las personas para ayudarlo a conseguir alguna heladera: “no importa si está rota o vieja, mientras funcione nos sirve igual”. Además, señaló que les hace falta una garrafa ya que “la que tenemos es prestada y nos la están pidiendo”.Los interesados en colaborar se pueden comunicar al 343 5 00 55 22.