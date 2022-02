Por incendios forestales, productores entrerrianos perdieron $1.200 millones

"La actividad forestal genera un déficit comercial constante"

La Comisión Forestal del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina emitió un informe que describe la dura realidad productiva que está atravesando esta importante actividad agropecuaria de nuestra provincia.En el mismo, se detalla que a raíz de la gran sequía que atravesó Entre Ríos durante los meses de diciembre 2021 y enero 2022, los incendios quemaron aproximadamente 2.100 hectáreas forestales en el Departamento Concordia y unas 1.200 hectáreas en el Departamento Colón, de un total de más de 5.000 hectáreas que ardieron rápidamente en nuestra provincia."En tan solo dos meses, los productores forestales entrerrianos sufrieron pérdidas superiores a los 1.200 millones de pesos. Las mismas se produjeron en un marco donde los productores tienen que lidiar con caminos secundarios en pésimo estado y a través de los cuales deben transportar diariamente su producción donde invierten anualmente recursos propios cercanos a los 600 millones de pesos", indica el informe de la Comisión de Forestación de SRA.Y agrega: "Estos millonarios perjuicios se produjeron a pesar del enorme esfuerzo realizado por los bomberos voluntarios y el de los propios forestadores, quienes debieron hacer frente a los incendios prácticamente en soledad en Entre Ríos. Es importante mencionar que los bomberos obtienen su financiamiento, fundamentalmente, a través de rifas y eventos que recaudan de la misma comunidad".Ian Odwyer, Delegado por San Salvador y Coordinador de la presente Comisión, detalla que “nuestra provincia cuenta con 142.600 hectáreas forestadas, de las cuales el 90% son de eucaliptos y el 10% de pinos y de las cuales dependen miles de puestos laborales genuinos”. Y añade “que el 90% de la forestación en Entre Ríos se encuentra en los Departamentos Concordia (47%), Colón (27%) y Federación (17%).Por último, Juan Diego Etchevehere, Director de la SRA en Entre Ríos, reclamó: “Ante esta difícil situación el estado nacional salde su deuda con los productores forestales argentinos estimada en $ 900 millones de pesos y con los entrerrianos en particular por un monto superior a los $ 120 millones. Es imprescindible que el gobierno de la provincia reclame el desembolso de los fondos previstos por la Ley 25.080”. Y agregó: “Es prioritario que ambos gobiernos inviertan recursos que los propios productores aportamos para construir un esquema efectivo contra los incendios”.En Entre Ríos hay 142,600 hectáreas forestadas aproximadamente, de las cuales 90% son de eucaliptus y 10% de Pinos. El 90% de la forestación de Entre Ríos se encuentra en los departamentos de Concordia (47%), Colon (27%) y Federación (16%). Esto representa 24,4 millones de metros cúbicos de Eucaliptus y 2,9 millones de metros cúbicos de pino.De acuerdo al informe de la Comisión Forestal de la Sociedad Rural Argentina -Distrito Entre Ríos-, "la actividad forestal genera un déficit comercial constante, somos exportadores de materia prima e importadores de productos procesados (papel, cartón y pasta)"."La forestación genera innumerables oportunidades, tanto en la producción primaria como en sus alternativas de agregado de valor, el mayor impedimento son la falta de políticas claras de largo plazo, financiación e inversión en infraestructura (caminos, puertos, trenes, etc.)", pondera el informe.Y agrega: "El flete tiene una incidencia enorme en el costo de la madera, por ejemplo llevar la madera de Entre Ríos a Buenos Aires sin procesar sale lo mismo que la madera, hay que generar incentivos para que toda la madera para consumo interno como exportación se proceses dentro de la provincia. Hoy en día se exporta Pino sin procesar a China desde Concepción del Uruguay"."Caminos secundarios en la provincia totalmente destruidos, se viven emparchando por los productores, pensar que de una Hectárea de forestación salen entre 300-400 toneladas, sin caminos es imposible producir, por lo cual hay lugares aptos para la producciones que no son explotados por el deterioro de los caminos", denuncia la SRA a través del trabajo de la Comisión Forestal.Y continúa: "Las resoluciones de pagos de planes forestales fueron por 65 millones de pesos aproximadamente entre enero y noviembre de 2021 (21 millones aproximadamente se pagaron en Entre Ríos), y se ejecuta en la medida que Economía libera los fondos. La deuda millonaria con los productores forestales se estima en más de 900 millones de pesos a nivel nacional (mas de 120 millones a productores Entre Ríos)".Según la SRA, "El desfinanciamiento de la Ley 25.080 y el atraso en el pago en tiempo y forma de los beneficios solicitados por forestar es lo que fue alejando a los productores pequeños y medianos del sistema de promoción forestal argentino en la última década, que marca un ritmo de plantaciones que viene en descenso, cuando la meta del país debiera ser incrementar la superficie forestada"."Como la plata no aparece, hay algunos proyectos de crear otros impuestos para poder cumplir con los productores", apuntó la entidad rural. Y mencionó que el Senado dio media sanción al proyecto de ley de “Seguro Verde” que destinaría un 0,5 por ciento de las pólizas de los automóviles a la forestación.Según el proyecto, por iniciativa del senador misionero Maurice Closs (Frente de Todos), con la normativa se reactivará en la Superintendencia de Seguros de la Nación el “Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros” conocido como PROSAS. Esta norma institucionalizaría el denominado “Seguro Verde” que hasta 2019 fue voluntario, y pasaría a ser por ley obligatorio y la recaudación destinar a garantizar el forma complementaria el financiamiento de la Ley N° 25.080, de Inversiones para Bosques.Para el Presupuesto Nacional 2022, desde el Ministerio de Agricultura solicitaron 900 millones de pesos para ejecutar los pagos correspondientes a la Ley 25.080 de los beneficios que se adeudan a los productores, y así avanzar con los objetivos propuestos y aún postergados: incrementar la superficie forestal del país a 2 millones de hectáreas al 2030.Incidencia de las distintas acciones que se fueron haciendo en el tiempo en la producción forestal que muestran la importancia de continuar con los mismos e incrementarlos para que la actividad crezca y exprese todo su potencial.