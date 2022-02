Accidentado en el Carnaval del País está estable, “pero con riesgo de vida”

Hugo Romero, de 62 años, quien cayó desde una altura superior a los cinco metros cuando montaba la carroza de los músicos de Marí Marí, continúa internado en coma farmacológico y asistencia respiratoria mecánica en el Hospital Centenario de Gualeguaychú.El animador de la comparsa de Central Entrerriano, Juan Boari, que además es médico y fue uno de los primeros en asistirlo, rememoró acómo fue el accidente y reconoció que Romero, “está estable, pero con riesgo de vida”.“La carroza lleva un sol alto que para poder entrar y salir del galpón, hay que bajarlo y subirlo. En ese momento, los chicos que trabajan en la grúa -que hace años que están- y que esa noche ya habían acomodado otras carrozas dado que Marí-Marí era la quinta comparsa que salía, cuando se desprendió el canasto y cayeron los dos operarios”, repasó Boari al comentar que todo ocurrió durante la previa, “un momento en el que organiza la comparsa para encarar al corsódromo”.“La carroza estaba a 100 metros de la boca del circuito, y en ese trayecto, los integrantes estaban esperando para empezar a desfilar. De repente arrancó la pista musical porque la banda no iba a tocar, y ellos salieron; después se enteraron de la gravedad de lo que había pasado”, comentó.

“La angustia emocional fue enorme”

Tras la intervención de personal de la ambulancia, policías y bomberos, los dos operarios fueron trasladados al hospital Centenario para su atención. “Nacho” Uccelli, estaba muy dolorido, pero sin lesiones óseas; en tanto, el que llevó la peor de las partes fue Hugo “Negro” Romero, quién fue intervenido quirúrgicamente por lesiones en el bazo dañado y permanece en estado reservado.Boari, tras el accidente, se presentó en el hospital y ayudó al cirujano de guardia para asistir a los heridos. “La angustia emocional fue enorme”, lamentó al argumentar que Romero y Uccelli “son colaboradores de la segunda línea, de los que no se ven y arrancan a las 18 para terminar a las 6”. “Son muy queridos en la comparsa, hacen trabajos de mucho esfuerzo”, ponderó.“Está estable, pero en un contexto crítico porque es un paciente politraumatizado”, indicó en relación al estado de salud de Romero y reconoció que tiene “riesgo de vida”. Según explicó, el trabajador de 62 años “cayó sobre la lanza, que es el hierro que une la carroza con el tractor”.En la oportunidad, comentó que “emocionalmente, no estaba predispuesto a evaluar” si la comparsa de Central Entrerriano iba a desfilar o no en la sexta noche del Carnaval del País.Respecto de las actuaciones judiciales tras el accidente, mencionó que “Fiscalía definió secuestrar la carroza para definir responsabilidades”.