Batallas freestyle y DJ´s en vivo en tercera noche de la Fiesta de la Artesanía

Un total de 44 propuestas artísticas, más de centenar de artistas sobre dos escenarios a lo largo de nueve noches, componen la grilla de la Fiesta nacional de la Artesanía 2022 de Colón. Comenzó el sábado y se extenderá hasta el 13.El escenario Ramón Cabrera ocupa un tradicional espacio en el interior del parque Quirós que tendrá su apertura cada noche a las 22, mientras que en bulevar Ferrari y Alem se instaló el escenario de peñas que comienza con la actividad musical desde las 20.Este lunes se vive la tercera noche de la 37° Fiesta Nacional de la Artesanía con batallas de freestyle y DJ`s en vivo.transmite en vivo en el marco de "Nuestras fiestas", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.Para este lunes, se destaca el show con Gera Bourlot, una Performance de danzas y el inicio de batallas de freestyle en el Escenario de Peñas; y "Artesanía Baila" By ColoFestOne, Final batallas Freestyle, Saavedra Funk, Tributo a "The Shouts" (Tributo a The Beatles) y DJ's en vivo en el Escenario Ramón Cabrera.Destacados con Ruecas de Oro y de Plata se encuentran presentes en el "Camino del Artesano", donde unos 600 metros de carpas albergan a los hacedores culturales que muestran sus obras en stands de exposición y venta. Participan más de 200 expositores de todo el paísCómo cada noche, se realiza la muestra interactiva "Tejiendo la vida", celebrando el oficio motivador de este año, el rubro textil. Una muestra donde más de 20 artesanas comparten técnicas de hilado, tintes naturales y técnicas textiles como telares y encajes de agujas.Quienes llegaron a la Fiesta pueden recorrer la carpa de Pueblos Originarios. La Fiesta Nacional de la Artesanía se ha caracterizado por reflejar la rica diversidad cultural del país, ofreciendo espacio a los organismos culturales y mercados artesanales de las provincias, como así también a representantes de Pueblos Originarios (Mbya Guaraní, Ava Guaraní, Coya, Qom, Wichí, Pilagá, Moqoit, Chane, Diaguita, Mapuches, entre otros) que la jerarquizan y enaltecen. Se recuerda que este año más de 30 artesanos de pueblos originarios comparten su cultura en la carpa."Estelares"La Noche de Entre Ríos. Banda de la Policía de Entre Ríos, Pocho Gaitán, Francisco Cuestas, Rubén Giménez y Los Majestuosos del Chamamé."Los Auténticos Decadentes".: La Beriso.Miguel Mateos y los Jóvenes Pordioseros.Gran cierre con Ráfaga y Los Palmae.