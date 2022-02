Está estable el operario accidentado en el Carnaval: la carroza fue secuestrada

Hugo Romero, de 62 años, quien cayó desde una altura superior a los cinco metros mientras montaba la carroza de los músicos de Marí Marí, permanecía en coma farmacológico y asistencia respiratoria mecánica en el Hospital Centenario de Gualeguaychú.

El otro accidentado en el Carnaval del País durante la noche del sábado, Ignacio Ucelli, fue dado de alta durante la madrugada del día siguiente. "Nacho está con nosotros muy dolorido y con muchos golpes, pero por suerte no tiene lesiones, de acuerdo a los complejos estudios que le realizaron; suponemos que los dolores los tendrá durante varios días por la magnitud de la caída", manifestó asu padre, Pedro Alfredo Uccelli, reconocido comerciante de Gualeguaychú.Uccelli tuvo palabras de gratitud hacia el personal de salud por la atención que recibieron en el Hospital Centenario: "Solo tenemos agradecimiento y reconocimiento por la tarea que realizaron en el hospital, quedamos sorprendidos y muy agradecidos", ponderó.En tanto, se conoció el parte médico de Hugo Romero, quién llevó la peor parte del accidente: "El señor Hugo romero se encuentra estable. Se le retiró parte de la medicación suministrada y se espera la evolución de las próximas horas, quedando en reserva su estado de salud".Tras el accidente, Comisión Directiva del Club Central Entrerriano emitió un comunicado para expresar como sucedió el accidente.“Minutos antes de salir al circuito la comparsa, se estaba ensamblando, con la utilización de una grúa aportada por la Comisión del Carnaval, un elemento correspondiente al decorado de la carroza de los músicos, denominado El Sol, que va en la parte posterior”, comunicaron.Seguidamente, indicaron: “En el proceso de colocación se encontraban trabajando el conductor de la grúa y en el interior del canasto que estaba ubicado en la punta de la pluma, Hugo Romero, que es la persona designada por la Comisión del Carnaval para las tareas relacionadas con el ingreso a la previa y armado de las carrozas, e Ignacio Uccelli, integrante de los carroceros de la comparsa Marí Marí. Mientras realizaban las tareas para colocar el Sol, por razones que se desconocen hasta el momento, en forma abrupta se desprende la punta del brazo de la grua, produciendo la caída al piso de ambos trabajadores”.“Uccelli, cayó en el interior de la carroza, mientras que el Romero lo hizo sobre la barra de remolque. Ambos fueron atendidos de forma inmediata por el servicio de emergencia y trasladados el Hospital Centenario”, relataron.La causa para establecer formas y circunstancias del accidente quedó en manos de la fiscal Costa.“Desde el momento que se tomó conocimiento del accidente y ante la gravedad de los hechos la carroza quedó inmovilizada. Trabajó la Fiscalía, quien dio intervención a Criminalística, y la carroza quedó secuestrada hasta tanto se concreten las pericias”, explicaron alas fuentes allegada a la investigación.Ahora la investigación se centra en la mecánica, hidráulica y resistencia de los materiales de las maquinas involucrados en el episodio.La misma fuente señaló que “se actuó de oficio por la gravedad de las lesiones”, pero aclaró que, si las personas lesionadas no accionan, la investigación quedará archivada.“Todo lo que se investiga está vinculado a la imposibilidad de las víctimas de acceder a una declaración frente a las heridas recibidas. Si las personas se recuperan y no hay acciones civiles ni penales, el hecho quedará allí”, sostuvo.La carroza se encuentra en el mismo galpón de la comparsa de calle Montevideo.