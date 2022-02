Video: dos heridos al desprenderse una grúa en la carroza de una comparsa

El video del accidente en la carroza de Marí Marí

Uno de los colaboradores accidentados debió ser intervenido quirúrgicamente y permanecía internado con pronóstico reservado.

El estado de los heridos

La noche fría del Carnaval de País se preparaba recibir el cierre con la comparsa de Central Entrerriano Marí Marí cuando los operarios que trabajan en las grúas realizaban la operatoria habitual de subir a los integrantes en las diferentes carrozas. Todo estaba preparado para que Marí Marí saliera a la pista, los integrantes formados, todos cantando el tradicional Canta Canta en la previa, pero en el momento que se aprestaban a subir el sol en la parte superior trasera de la carroza de los músicos,La desesperación se apoderó de la previa del Carnaval del País, con la rápida intervención del personal sanitario, policías y bomberos que intentaban poner control frente a tanto nerviosismo.Mientras tanto, entre el público se desconocía lo que estaba sucediendo, porque Marí Marí no arrancaba, pero sonaba la música de la comparsa enloquecía a los fanáticos.Los integrantes de Marí Marí salieron minutos después a la pasarela tratando de disimular lo que había ocurrido y el estado de nerviosismo que habían atravesado, por lo que no se notó que la música estaba grabada y que la animación tampoco era en vivo.Solo los que conocen el evento, observaron que la carroza de los músicos no había salido a la pasarela y que llamativamente la batucada iba sola cerrando la comparsa, como hace mucho tiempo no se veía debido a la integración musical que propone la comparsa rojinegra entre la banda Toque de Samba y la Batería Aplanadora.Los heridos fueron derivados al hospital Centenario: uno de ellos,, pero sin lesiones óseas; en tanto, el que llevó la peor de las partes fueEn el corsódromo se escuchaba la voz de Juan Boari, el animador de Marí Marí que enloquecía con su arenga de guerra a los fanáticos, pero solo era una grabación, porque el médico animador no estaba en la pasarela sino en la sala de operaciones del Hospital Centenario, en plena cirugía a uno de los heridos.

En tanto, en el lugar del accidente personal de Criminalística y de la Justicia peritaban el siniestro, en una noche preocupante que dejó una mancha negra en la edición 2022 del Carnaval del País. La causa para establecer formas y circunstancias del accidente quedó en manos de la fiscal Costa.