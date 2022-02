Detuvieron a santafesina en Cancún y la familia pide por su urgente liberación

Una joven santafesina fue detenida en México este martes y su familia denuncia que se encuentra incomunicada y retenida ilegalmente en la estación migratoria de Cancún. María Fernanda Avalo, de 27 años, llegó al país en 2020 para hacer un voluntariado y dada la pandemia solicitó una prórroga de su visa turística, que le fue concedida por 180 días a partir del 30 de octubre del 2021.



“La tienen incomunicada y hay muchas personas que hace más de cuatro semanas están en condiciones infrahumanas sin protocolos Covid, de hecho hay algunas que están con síntomas y no nos dan ninguna información”, manifestó Graciela, la madre de la joven detenida, en declaraciones con el diario El Litoral.



“Ella estaba como turista, fue a hacer un voluntariado a un hostal en Puerto Vallarta por seis meses y luego con el permiso de 180 días se quedó paseando con su pareja que es de México”, explicó la mujer al medio local.



Según denunció, su hija fue detenida ilegalmente en el país ya que, según aclaró, la joven tiene su pasaporte sellado y su visa de turista en vigencia. Y en relación ello la mujer reveló: “Dicen que es un trámite migratorio que no aparece en el sistema, pero al mismo tiempo es un trámite que lo generan ellos y después lo tildan de ilegal. Es injusta esta retención arbitraria. Llamé a la Estación Migratoria General en Ciudad de México y dice que el trámite sí figura en el sistema”.



Asimismo, en diálogo con TN, la mujer contó que el jueves pudo hablar con su hija por teléfono, durante cuatro minutos, y que si bien la joven le dijo que se encontraba bien, le confesó que la conversación estaba siendo grabada y que la policía migratoria le estaba pidiendo 2.500 dólares para liberarla.



“Ella no estaba haciendo nada ilegal para que la retengan incomunicada”, acusó la madre, al tiempo que pidió al Consulado la urgente la liberación de su hija. (La Nación)