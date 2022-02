Historia de amor: ella murió y él recauda dinero para repatriar su cuerpo

La conmovedora despedida Francisco a Tatiana en las redes sociales

Tatiana Kulikova había comprado un pasaje de avión para el 25 de enero desde Buenos Aires con destino a Moscú, Rusia. Una semana antes, le avisó a Francisco Palma, su exnovio, que viajaría en micro a Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, para abrazarlo por última vez. Se habían conocido en la India trabajando como modelos y su historia de amor había terminado, pero ella quería despedirse.La joven eligió el primer asiento del lado derecho de la planta baja de un micro de la empresa El Cóndor Estrella. Al día de hoy, los investigadores no pudieron precisar si dormía o iba despierta cuando el micro impactó con un camión que se encontraba detenido en la banquina. Tatiana fue la única víctima fatal.El siniestro vial ocurrió el 18 de enero cerca de las 13, a la altura del kilómetro 131 en la ruta nacional 7, cuando aún faltaban 238 kilómetros para que Tatiana llegara a destino.El hombre, modelo de profesión y oriundo de Venado Tuerto, se enteró por los medios de lo acontecido y fue él quien le confirmó a la familia de Tatiana la trágica noticia.Cuánto dinero precisa la familia de la modelo rusa para repatriar su cuerpoDesde ese entonces, Francisco se dedicó a recaudar los fondos necesarios para que el cuerpo de la joven de 25 años finalmente descanse en su país.“Son $3.000.000 los que tenemos que juntar. Su familia y un grupo de amigas de allá también están recolectando. Estimo que nos falta un poco más de $1.500.000”, reveló Palma“Distribuí urnas por algunos comercios de mi ciudad para que la gente colabore. El ser humano es muy bondadoso y muchos compran rifas o me ayudan a vender números, órdenes de compra en locales de ropa, bijouterie. Hicimos de todo”, reveló.Las órdenes de compra alcanzan los $30.000 en distintos comercios de Venado Tuerto, entre los que se incluye el service completo para un automóvil en un lubricentro. “El tema de los números y las rifas aún se está organizando”, expresó.Tras el shock inicial que le generó la trágica noticia, Francisco entendió que para que los seres queridos de Tatiana pudieran despedir a a su hija era él quien tenía que encabezar la búsqueda de los fondos.En su cuenta de Instagram publicó: “Vamos a necesitar ayuda financiera para hacer la repatriación de Tanya (Tatiana). Ella estará en paz cuando esté con su familia. Si puedes colaborar me será de mucha ayuda, mándame un mensaje privado y te cuento cómo. Muchas gracias”.TN constató que si bien la familia de Kulikova inició una gestión con la Embajada de Rusia en la Argentina, el servicio fúnebre debe ser abonado por quien desea repatriar el cuerpo y es independiente de los trámites que se precisan para el traslado.“Estoy obviamente en una circunstancia difícil, triste, pero a la vez tengo que estar fuerte para lograr que ella esté en paz con su familia. Eso es lo único que quiero por el momento”, sostuvo Francisco.Francisco y Tatiana se conocieron en noviembre de 2020 durante un viaje que ambos realizaron por trabajo en la India.La joven recién arribó al país en abril de 2021, cuando la apertura de las fronteras se lo permitieron y la agencia de modelos Clever Management le confirmó su representación. Cerca de fin de año, la historia de amor se terminó.El joven santafesino evitó hablar de su relación actual con la familia y también de los recuerdos que le aparecen en la mente al rememorar sus días con su exnovia.Tras el fallecimiento de Tatiana, quien vivía en Buenos Aires y viajaba asiduamente a Venado Tuerto para visitarlo, Francisco redactó: “Las desgracias pasan, solo que pensé que nunca me pasaría algo así. Pensé que estas cosas solo pasaban en las noticias de la televisión. Hoy me toca vivirlo a mí”.“Ninguno nunca está preparado para estas situaciones, tal vez es el destino, y ese destino fue lo peor. El 25 te ibas a Rusia, no quiero creerlo ni aceptarlo. No quiero caer, solo necesito ser fuerte para que estés en paz. Y sé que donde sea que estés, o vayas a estar, me estás ayudando”, continuó Francisco.“Tati era una mujer hermosa por dentro y por fuera, un ángel con todas las palabras, una persona con el corazón más grande que su pecho.Gracias a Dios llevo los mejores recuerdos tuyos en mi mente y corazón. No quiero despedirte hasta que estés en paz, con tu familia, en tu tierra. Siempre estarás en mi corazón. Ya te extraño. Te amo, Tanya”, concluyó. (Fuente Todo Noticias)