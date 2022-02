Lucía es la primera ambulanciera del hospital de Gualeguaychú

Lucía Romero se sumó al equipo de choferes del Hospital Centenario de Gualeguaychú. Se trata de la primera mujer chofer de ambulancias de la salud pública de esa localidad.



Desde el 2021, Lucía trabaja en el despacho del 107, y luego de sacar su carnet de vehículos de emergencia, se puso a disposición del Hospital Centenario. “Cambié mi carnet de conducir, porque también soy bombera voluntaria, y se me ocurrió presentarlo en el Hospital, pensando en principio la posibilidad de cubrir vacaciones y algunas guardias, pero no imaginé mucho tampoco”, expresó.



El Servicio de Choferes hoy está conformado por cinco personas. “Conocía a los choferes y camilleros por el trabajo en el despacho, son grandes compañeros, que ayudan y aconsejan permanentemente y eso allana un poco el camino en este nuevo desafío”, manifestó quien ahora reparte sus días entre el 107, el servicio de choferes, los bomberos voluntarios y su familia.



Y comentó que, luego de ingresar al servicio, “me llevaron a conocer los móviles, me dieron un pantallazo de cada uno y están a disposición para enseñarme el día a día del servicio en el Hospital”. El servicio A Lucía Romero, sus trabajos en la salud pública y su voluntariado en bomberos, la distingue el servicio a los demás. “Es dar al otro, es estar al servicio del otro”, destacó.



“Por mis horarios laborales se me complica a veces poder asistir al llamado de Bomberos, pero ellos saben que estoy acá, detrás del teléfono del 107, a disposición para lo que necesiten desde el Hospital”, añadió.



Asimismo, detalló que “después de sacar el carnet para el Hospital, le mandé una foto a mi jefe de Bomberos y me largué a llorar, lo deseaba tanto y que se haya podido dar es una satisfacción muy grande”.



Es su deseo que se genere un buen grupo de trabajo, poder aprender de todos, y en lo que pueda ayudar estar ahí, como todos los días, al servicio de la comunidad; y marcando un precedente en la creación de un espacio de igualdad de oportunidades en la salud pública de nuestra ciudad.