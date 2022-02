La médica que ayudó a dar a luz por teléfono conoció a la mamá y a la beba

El desesperado e increíble momento del nacimiento

La médica fue invitada por Macarena, mamá de la bebé, a su casa para que finalmente conociera a la pequeña Elena. “Ella es la protagonista, hizo todo, pudo confiar en mí y hacer todo lo que necesitaba. Ella, la pequeña Elena y la abuela”, arrancó diciendo Ana.La pequeña Elena ya tiene 9 días de vida y era la primera vez que se encontraba con la médica que ayudó a que naciera y que le llevó tranquilidad a Macarena, todo por teléfono.“En principio fue muy difícil de interpretar porque la joven estaba con un trabajo de parto ya en curso. Sus primeras palabras estaban acompañadas del grito por una contracción”, contó la profesional.Ana la guió por teléfono como si estuviera a su lado. La abuela de la beba ya había llegado y estaba acompañando a su hija haciendo de partera y escuchando cada indicación de la profesional de la salud. El código rojo ya había sido activado. La ambulancia se presentó a los pocos minutos.Cuando la beba nació, Salomone pidió que no cortaran el cordón umbilical. ¿Por qué no? La médica coordinadora del 107 explicó que lo solicitó de manera insistente porque de lo contrario, lo cortarán con un “material que no es aséptico y condena al bebé que pase por un antibiótico terapia para prevenir una posible infección”.“Si se mantiene conectado a la placenta y lo ponemos sobre el pecho de la madre, va a sentir los latidos cardíacos de su mamá igual que si estuviera en la panza, va a sentir la temperatura en la piel y se mantiene conectado al cordón. El profesional médico cuando llegue será el encargado de cortar el cordón”, detalló.