Cocaína envenenada: reportaron una muerte más y son 24 las víctimas fatales

El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó una muerte más a raíz del consumo de cocaína envenenada que hubo en el conurbano y, de esta manera, se elevó a 24 el total de fallecidos. Según el conteo del Ejecutivo bonaerense, son 21 las personas víctimas de esta droga adulterada, pero desde la Fiscalía a cargo del caso contabilizan otras tres que fueron halladas en la vía pública o en sus domicilios particulares.Según precisa el último parte, entonces, 23 pacientes se encuentran internados hasta el momento, de los cuales 8 cuentan con Asistencia Respiratoria Mecánica.El caso se conoció durante la madrugada de este miércoles, luego de la llegada de los pacientes a los hospitales bonaerenses, todos con el mismo cuadro de salud y admitiendo consumo reciente de cocaína. Agentes de la Policía Bonaerense empezaron a trabajar de inmediato. En una de las entrevistas, uno de los damnificados comentó que había comprado la droga en las cercanías del barrio “Puerta 8″: se trata de un asentamiento sumamente precario ubicado en Campo de Mayo, en la cuenca del río Reconquista y en la localidad de Tres de Febrero.Joaquín “El Paisa” Aquino, detenido ayer por la Policía Bonaerense en José C. Paz, está acusado de ser parte de una banda de narcotraficantes sospechada de vender la cocaína envenenada que mató a 24 personas y fue expusado hoy del país. La decisión fue tomada por el Gobierno a través de la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior. Por la mañana, se había negado a declarar en su indagatoria en la Justicia federal de Tres de Febrero.Fuentes judiciales informaron a Infobae que “El Paisa” de nacionalidad paraguaya fue imputado de los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, ya que se le encontró una pistola Glock con la numeración limada en su domicilio junto con material para cinco mil dosis de cocaína. Tras la lectura de la acusación, Aquino -que ya tenía un pedido de captura sobre su cabeza tras ser pronunciado rebelde en otra causa en su contra en la Justicia de San Martín por transportar casi 1500 dosis de droga- declino responder preguntas.El trámite se cumplió por videoconferencia desde el lugar de detención de Aquino en la dependencia de Puente 12 de la fuerza provincial y fue encabezado por el juez federal Juan Manuel Culotta y el fiscal Miguel Blanco. Aquino seguirá detenido y por el momento su defensa no pidió la excarcelación.En tanto, la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, dispuso por la tarde la expulsión del país con prohibición de reingreso permanente a Joaquín “Paisa” Aquino, de nacionalidad paraguaya, vinculado a la causa de la cocaína envenenada. La medida se hizo efectiva esta tarde, cuando personal de la DNM entregó la notificación con la que se dispuso la expulsión en la sede de la DDI La Matanza, para ser elevada al juez de la causa.“La decisión del organismo migratorio se debió a que Aquino tenía condenas por tenencia ilegal de arma de guerra y por tráfico de estupefacientes en su modalidad de tenencia con fines de comercialización”, explicó Florencia Carignano, titular de Migraciones.En este sentido, la funcionaria precisó que “la Dirección Nacional de Migraciones dictó la expulsión del país y prohibió el reingreso a Joaquín Aquino, ahora de forma permanente, decisión que se hará efectiva cuando cese el interés de la Justicia sobre la persona”.“Desde Migraciones se había negado la residencia a Aquino y se lo había expulsado del país con prohibición de reingreso por 8 años, aunque la medida no pudo hacerse efectiva ya que el mismo se encontraba prófugo de la Justicia”, agregó la funcionaria sobre el acusado.La Policía Bonaerense y la justicia federal de Tres de Febrero realizaron ayer a la madrugada ocho allanamientos en José C. Paz, Ezeiza y San Martín en los que fueron detenidas ocho personas -luego una mujer fue liberada porque en principio no está vinculada a la investigación- y se secuestraron 16.115 dosis de cocaína, 117 gramos de marihuana, 15 celulares, una pistola Glock calibre .40 con numeración suprimida -en poder de Aquino-; otra calibre 9 milímetros marca Bersa, municiones y $223.400 Pesos. También un VW Fox y un Chevrolet Spin.Parte de los envoltorios encontrados en esos procedimientos son rosados, muy similares a los que tenían la cocaína adulterada por cuyo consumo ya fallecieron 23 personas -de las cuáles 12 murieron en sus domicilios y dos en la calle, sin recibir asistencia médica- y 30 están internadas, 10 de ellas con asistencia respiratoria mecánica. Esa droga, según el testimonio de los consumidores, fue adquirida en “Puerta 8″, en Tres de Febrero.