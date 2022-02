Foto 1/2 Foto 2/2

Martín Muñoz, padre de Ezequiel, adelantó que “estamos pidiendo Justicia por el crimen de mi hijo y pidiendo que no le den domiciliaria a los menores”.



A su vez, remarcó que “hoy sería la audiencia en la que le darían domiciliaria y nosotros no queremos eso”.



Además, comentó que “todavía no hemos podido hablar con el fiscal de la causa”.



Vale recordar que son cinco las personas imputadas por el asesinato del joven de 20 años ocurrido en la noche del 30 de septiembre, en inmediaciones de calles Villaguay y Sargento Cabral. (Diario Río Uruguay)