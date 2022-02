Pronostican notoria baja de temperatura: cómo estará el tiempo el fin de semana

Sociedad Emitieron alerta amarilla por tormentas para gran parte de Entre Ríos

Durante esta jornada, la nubosidad será un patrón dominante sobre vastas regiones del país. El tiempo inestable estará presente en el centro del país, con mejoramientos temporarios. El ambiente será cálido, pero con un moderado descenso de las temperaturas, tanto en la región central, como para las provincias del Cuyo y parte del norte del país.Para Entre Ríos se anuncian hoy vientos débiles y de direcciones variables. Alto porcentual de la humedad. Altamente nuboso. Inestable. Probabilidad de chaparrones y tormentas dispersas. Mejorías parciales y temporales, con tiempo cálido a la tarde. Las temperaturas máximas rondarían los 31 grados, mientras que las sensaciones térmicas podrían superar los 35.Se estima que los departamentos más inestables serían los del sur y el este de la provincia.En tanto, el domingo empezará a ganar protagonismo el sol. No obstante, se esperan mínimas bajas para esta época del año, que rondarían los 15 grados e incluso podrían ser inferiores en el sur entrerriano. En tanto, por la tarde se alcanzarían registros de entre 20 y 26 grados.Para comienzos de la semana venidera no se pronostican lluvias en esta zona y temperaturas agradables.El tiempo inestable se hará presente en Cuyo, con algunas tormentas y chaparrones aislados para la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis, alcanzando al extremo norte de la Patagonia, en el caso de Río Negro y Neuquén. Durante este periodo de inestabilidad, no se descartan tormentas locales y aisladas. Para el oeste y centro de Córdoba también se prevén algunas lluvias, con mejoramientos temporarios.Sobre el extremo norte se prevén chaparrones y tormentas sobre distintas áreas, tanto del NOA, como en las demás provincias del Centro norte, con el dominio de tiempo inestable. Las lluvias también se estarán desarrollando para áreas de las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa.Para esta jornada se prevé descenso de la temperatura sobre la región pampeana y Cuyo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis y Mendoza, con viento del sector sur/ sudeste. Sobre el extremo norte también estarán bajando las marcas.Sobre el Litoral las temperaturas máximas estarán entre los 30°C y 33°C, para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, el ambiente será caluroso. La provincia de Córdoba podría alcanzar registros máximos de 27°C y 30°C. Con viento del sector sur y con gradual descenso de la temperatura.Para la franja extremo norte del territorio, los valores máximos oscilarán entre los 30°C a 33°C, dentro de un escenario cálido.Tiempo inestable para el centro y sur de la Patagonia, con nubosidad en aumento. Para las provincias de Santa Cruz y Chubut se espera el incremento de la nubosidad, con tiempo inestable al oeste de la región. Para el norte de la Patagonia, tiempo inestable, con nubosidad variable en el caso de las provincias de Río Negro y Neuquén, con evolución de chaparrones y tormentas. Viento soplando del sector oeste/sudoeste. Tierra Del Fuego y las Islas Malvinas con nubosidad variable, publica