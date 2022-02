Emoción y recuerdo: “Hace 53 años se abría la última compuerta del Túnel”

En forma coincidente, el 3 de febrero de 1962 se inician los trabajos con la inauguración del presidente de la república, Arturo Frondizi.



Sin lugar a dudas, esta magnífica obra de ingeniería es emblema del carácter federal de la hermandad y de la idiosincrasia de entrerrianos y santafesinos.



El 3 de febrero de 1969 "se abrió la última compuerta". Así lo recordó a Elonce el histórico trabajador Javier Gastiasoro, obrero tarjeta número 5 , de la trascendental obra.



Recordemos que fue posteriormente, el 13 de diciembre de 1969 que la obra se inauguró oficialmente.



“Cuando se abre la última compuerta del túnel, yo tenía que ir a presenciar el acto, y estaba naciendo mi hija en la Clínica Modelo. No pudimos asistir”, aseveró a Elonce, Gastiasoro.



Antonia, su esposa, por su parte aseguró: “Estábamos por ir porque Javier era invitado de honor. Mi esposo fue el empleado Nº 5; toda una vida para recordar el túnel. A las 10 era el acto y a las 8:30 nació nuestra hija, que hoy cumple 53 años. No pudimos ir al acto porque estábamos en la clínica”.



“Abrían las compuertas entre el tubo 17 y el tubo 18, los dos gobernadores descubrieron los escudos en símbolo de unión de las dos provincias”, rememoró la mujer.



En relación al enorme recuerdo que el trabajador tiene sobre esa obra emblemática, Antonia subrayó: “Su vida fue el Túnel. Lo conocí a él por el Túnel, nació mi hija en una fecha histórica del mismo”.



Al referirse a ese encuentro que más adelante se transformó en una unión para toda la vida, Antonia aseveró que “Javier era amigo de mi cuñado; ambos trabajaban en la construcción del Túnel: En el festejo de un cumpleaños de uno de los nenes, él acudió y ahí nos conocimos. Yo tenía 14 años, él empezó a ir a la casa de mi hermana y nos empezamos a frecuentar”.



“A nuestros hijos, sobrinos y nietos les ha enseñado la historia del Túnel, hasta cuántos azulejos tiene. Javier ha dado charlas informando sobre la construcción, hemos viajado para que él lleve ese recuerdo”, aseveró.



Para Antonia, falta concientizar más sobre la historia y agregó que la obra “fue fundamental para Latinoamérica. Cuando éramos chicos había que cruzar en la lanchita a Santa Fe. Con el Túnel todo cambió, hasta el trabajo, que se incrementó. Hubo excursiones, paso de colectivos de larga distancia. Creció mucho Paraná a partir de esa construcción”.



Javier manifestó su deseo, a 53 años de ese hito histórico, “que siga manteniéndose como está, porque no se ha cambiado nada”. Elonce