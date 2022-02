Habrá una gran manifestación para pedir la protección de los humedales

Política Cabandié anunció la elaboración de un nuevo proyecto de ley de humedales

La Asamblea Socioambiental de Rosario realizará una manifestación denominada "Paranazo" en contra de las políticas extractivistas, para denunciar la destrucción de los humedales y plantear la necesidad urgente de una ley que los proteja. Bajo la consigna "En defensa del río y los humedales, no es sequía es saqueo", se convocarán este viernes a las 17 frente a los Tribunales provinciales y desde allí marcharán hacia la sede de los Tribunales federales y terminarán en la plaza San Martín, frente a la sede de la Gobernación. Será en el marco de una convocatoria nacional de distintas Asambleas Populares Ambientales. "Solo una lucha nacional sostenida puede parar este verdadero ecocidio", enfatizaron.La protesta se replicará el mismo día y a la misma hora en Mar del Plata, Miramar, Pinamar, San Bernardo y Santa Clara, donde convocan a un "oceanazo". También habrá movilizaciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Paraná, Neuquén, Trelew. Hasta en Punta del Este y Barcelona.A través de un comunicado, la organización ecologista planteó: "En nuestro territorio, si bien las quemas nos llenan de humo y traen consecuencias en la salud, también asistimos a la destrucción de humedales, cursos de agua, esteros, fauna y flora que afectan nuestro hábitat y condiciones de vida de las generaciones presentes y futuras. Este ataque a la naturaleza es la responsable de la bajante récord del Río Paraná, que ya ha dejado a barrios enteros sin agua, elemento esencial para todo ser vivo. Por eso decimos que no es sequia sino saqueo".A su vez, denunció que "este Ecocidio no cae del cielo. Hay responsables, el entramado de negocios de los representantes de la agroindustria y los negocios inmobiliarios, que se proyectan a lo largo del país, son la base de los incendios intencionales en nuestra provincia, así como también en Córdoba, Trelew, Misiones, la Comarca Andina, Bariloche y Chaco, sólo por mencionar algunas. Esto sucede en el marco de la ineficiencia y también complicidad de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales"."Las políticas que permiten estos hechos están íntimamente ligadas a una política nacional de ofensiva del extractivismo. La destrucción de humedales son parte de un proceso en el cual se intenta imponer la megaminería en Chubut, Mendoza, Catamarca o la Rioja entre otras, el fracking en Vaca Muerta y el sur de Mendoza, los emprendimientos para la explotación del litio o seguir desarrollando la agroindustria sojera a base de venenos como el glifosato, defendido a capa y espada por los gobiernos", argumentó.Desde la organización apuntaron que esas políticas "no han sabido de «grietas», han sido una política de Estado continua, que avalan y aseguran las acciones de las empresas extractivistas nacionales e internacionales que dañan severamente el ambiente en su desenfrenada búsqueda y obtención de dólares para sus ganancias y para pagar la Deuda Externa. Empresas que en la mayoría de los casos cobren jugosos subsidios del propio estado".En tal sentido, denunciaron que el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "para pagar una deuda fraudulenta y odiosa no va a significar otra cosa que miseria para nuestros pueblos y una profundización de estas políticas extractivistas, expresadas en la ofensiva para la producción de petróleo a como dé lugar, a los proyectos mega mineros y a la nueva caída de la Ley de Humedales"."Nos sentimos parte de una lucha más general: la de los Pueblos y Territorios contra las políticas extractivistas. Nos hermanamos con las comunidades originarias como Quemquemtrew, que recuperan Territorios considerados “zona de sacrifico” y hoy de los pueblos de la Costa Atlántica contra la explotación minera off shore, con los cuales creemos debemos construir una lucha nacional. ¡Basta de quemas, ley de humedales ya! es nuestro grito", enfatizaron.