Unos 20 muertos por cocaína adulterada: “Fue una tragedia totalmente evitable”

Política El Ministerio de Salud de la Nación se sumó a la alerta por cocaína adulterada

Al menos 20 personas murieron por la aparente ingesta de cocaína envenenada y 74 permanecían internadas en hospitales de distintos partidos bonaerenses, según informaron fuentes del Gobierno bonaerense.Cabe destacar que ARDA es una ONG que desde 1999 promoviendo políticas de drogas basadas en la salud, los derechos humanos y la evidencia científica.Sobre el tremendo caso que ocurrió en las últimas horas por la cocaína envenada, expresó que la adulteración de sustancias es muy común en los ámbitos de comercialización de droga y en esta oportunidad “se magnificaron los problemas”.“En Argentina no hay cocaína pura, siempre son porcentajes, y según las apreciaciones que hacemos es que no se ve cocaína de máxima pureza, pero el problema no es ese, sino que es la sustancia con la que se la corta; no es lo mismo cocaína con talco que cocaína con anestésicos”.Al finalizar, explicó que la ley penaliza de tenencia de droga, aunque sea para consumo personal, entonces no se pueden realizar acciones de prevención.