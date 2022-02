Juanjo Piedrabuena estuvo en boda narco del triple crimen: explicó su presencia

La fiesta narco de Ibarlucea

Durante las últimas horas, trascendieron fotografías del concejal Juanjo Piedrabuena en el casamiento narco de Ibarlucea, tras el que fueron asesinados un matrimonio y una bebé. En una entrevista con, el edil explicó qué hacía en la fiesta con desenlace fatal."Yo fui contratado como artista, como cantante", dijo Piedrabuena en primer lugar. En segunda instancia, aclaró que él no maneja los contratos sino que lo hace su productor Marcos Couri. "Hoy me puse mal porque la vi a mi mujer llorar, no entiendo por qué tanta maldad, se me está juzgando por algo que no hice", agregó tras los trascendidos de su asistencia a la celebración.El concejal contó que se enteró del triple crimen ocurrido cuando ya estaba llegando a Santa Fe, de regreso tras haber cantado. “Nos llamó la atención la seguridad que había en el lugar”, expresó. Piedrabuena aclaró que asistió "como a cualquier baile" y que no conocía a los novios que se casaban, ambos implicados en causas por narcotráfico. "Yo fui, canté y me vine", aseguró.Antes de llegar al casamiento narco, Piedrabuena y su banda tocaron en Rosario en La Cautiva. Luego, se dirigieron a Ibarlucea. "El lugar era inmenso, cuando llegamos estaba la tráfic y nada más, no estaban los autos de alta gama que pusieron en la tele", contó.El concejal santafesino manifestó que lo único que le llamó la atención del casamiento fue que los demoraran al entrar y les pidieran todos los datos, incluso el pase sanitario. Sin embargo, remarcó que "no sabía lo que pasaba" en el casamiento y reiteró que la persona que sabe quién los contrata es su productor."Fui como a cualquier baile y por desgracia pasó esto", lamentó. En esa línea, remarcó que le duele y le preocupa cómo se lo está juzgando por asistir. "Yo tengo que cuidar a mi familia y a mi trabajo porque 20 familias dependen de eso", señaló.A la pregunta de qué es su prioridad, si ser funcionario público o cantante de cumbia, respondió que en primer lugar es cantante de cumbia. El concejal indicó que irá al concejo a explicar por qué estuvo en el casamiento.La cita fue en el country Campos de Ibarlucea, una localidad cercana a la ciudad de Rosario. El flamante matrimonio compuesto por Brisa Milagros L. F. y Esteban R., no debía estar allí. Ambos, marido y mujer, debían estar purgando prisión domiciliaria, en el marco de una causa por comercialización de marihuana. Habían sido detenidos por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)y la Justicia Federal de Rosario había dispuesto que permanezcan con arresto domiciliario en la casa que compartían en Rosario mientras se los investigaba.A la fiesta en el country Campos de Ibarlucea asistieron numerosos comensales de los barrios la Granada, Las Flores y La Tablada, todas zonas de Rosario atravesadas por el narcotráfico. Se movilizaban en vehículos de alta gama en su gran mayoría, como el caso de las propias víctimas del triple crimen.Cuando el evento finalizaba, uno de los invitados identificado como Iván Maximiliano Giménez se retiró del lugar junto a su esposa, Erika Romero, y su pequeña hija Elena, de un año, a bordo del automóvil familiar, un Audi TT. Se dirigían a su domicilio en Rosario.Los tres terminaron asesinados luego de que los interceptaran en la ruta 34 con una camioneta Amarok. Entre las víctimas, una bebé de menos de un año de vida.