Yao Cabrera, sorprendió tras el alta: "Gracias a los que me querían ver muerto"

Accidente

Yao Cabrera mantuvo en vilo a sus seguidores luego de sufrir una terrible caída desde un tercer piso. Estuvo en terapia intensiva, pero se recuperó rápidamente y los médicos lo enviaron a su casa, desde donde se reapareció para contar cómo se siente.“Ya me encuentro en mi casa. Muchas gracias a todas las personas, desde mis amigos, familiares, la prensa o inclusive a los que me querían ver muerto. Quiero decirles que estoy un poco asustado con lo que me pasó y que por el momento no voy a hacer declaraciones con lo sucedido”, expresó.El youtuber uruguayo fue noticia por haber caído de un tercer piso en Villa Carlos Paz. Su abogado, Alejandro Cipolla, le contó a TN Show que se enteró del episodio a través del padre de Yao, que se limitó a dar detalles.Ante la poca información sobre el accidente, varios usuarios de Twitter comenzaron a decir que era otro invento de Cabrera, que tiempo atrás fingió haber sido asesinado por sicarios.Horas antes de que el youtuber se accidentara, Christian Manzanelli, su representante, envió un video a los periodistas para recordar que se aproxima la gran pelea del año. El evento está pactado para el 5 marzo, en Dubai.“Que viva el deporte y el entretenimiento virtual. La gente de Dubai confió en esta producción y creo que esto es un sueño”, se le escuchó decir en la grabación. Ahora Yao Cabrera insiste en que se presentará en el ring.