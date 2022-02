Empresario uruguayo imputado por narcotráfico se casó en Rosario

Tras el triple crimen ocurrido luego del casamiento entre Brisa Milagros Leguizamón y Esteban “Pinky” Rocha, procesados en causas por narcotráfico, trascendió que el pasado fin de semana contrajo matrimonio en Rosario, Martín Mutio, un empresario uruguayo imputado por el hallazgo en 2019 de 4,5 toneladas de cocaína en Hamburgo.



El empresario uruguayo imputado por narcotráfico se casó en los Salones Puerto Norte. La fiesta fue el pasado sábado y contó con la participación de un grupo selecto de invitados, además de una previa en el hotel ubicado en el mismo complejo. Los asistentes se sorprendieron por el lujo de la ceremonia donde, llamó la atención el souvenir: una copa con un corazón de piedras brillantes y perlas, además de una bolsa con sorpresas inscripta con los nombres de los novios: “Sol & Martín”. Sin embargo, el broche de oro fue la actuación del grupo “oriental” Rombai con un costo de 25 mil dólares.



No fue un festejo más, sino el más deslumbrante de los últimos tiempos en la ciudad. “Había mucho dinero ahí”, contó una fuente a este diario. Y, a la hora de que los músicos se presentaran, el lugar parecía vibrar. La música resonaba incluso en los fastuosos departamentos linderos.



Tiraron la “casa por la ventana”. Solo por los trabajos de ambientación del salón, por parte de un ex integrante del estudio rosarino Dark, y la parte técnica hubo que desembolsar al menos 3 millones y medio de pesos. Eso sin contar el alquiler del lugar y el catering, que estuvo a cargo de la firma Casagrande Cocina y Eventos.



Antes de la comida y la música, en la ceremonia del civil, las flores y plantas prevalecieron en medio de un clima de emoción por parte de las personas presentes a orillas del Paraná y mientras los teléfonos celulares no paraban de tomar fotos a los novios.



Ambos aparecieron desde el interior del edificio y salieron al parque donde un funcionario del Registro Civil de la provincia los esperaba para escucharlos dar el sí y rubricar el libro de actas, paso previo a la obtención de las libretas de casamiento.



Es que en Santa Fe está permitida la llamada celebración de matrimonio a domicilio conforme a la ley 12.229. Se trata de un servicio pago que hoy cuesta alrededor de 20 mil pesos. Además se debe abonar el “traslado y/o movilidad del oficial público (a cargo exclusivamente de los interesados)”, según se indica en la normativa.



De hecho, los videos de la fiesta circulan por estas horas en las redes sociales y allí se observa que la ceremonia a cargo del Estado se desarrolló en el predio frente al río, donde se levanta el complejo Ciudad Ribera.



La ceremonia encendió las alertas ya que Mutio no podía salir de Uruguay debido a que pesa sobre él una imputación por reiterados delitos de estafa y librar cheques sin fondos. En efecto, en noviembre, la Justicia uruguaya dispuso que durante 180 días Mutio no podía salir del país ni comunicarse con las víctimas. Fueron medidas cautelares para que no hubiera riesgo de entorpecimiento de la indagatoria.



Sin embargo, el diario El País de Montevideo confirmó luego que el joven solicitó una autorización para contraer matrimonio en el exterior, que le fue concedida. Días después de estar en Argentina, había pedido una prórroga, que le fue negada, y por eso retornó al país este miércoles 2 de febrero.



La situación generó indignación en Uruguay, donde estallaron las redes sociales. Los tuiteros expresaron su malestar ante lo que consideraron un “privilegio” y una “injusticia”.



Unos días después de estar en Rosario, Mutio pidió una prórroga para estar allí más tiempo y esta se le fue negada. “ l tiene que regresar al país en estos días y acreditar su presencia” ante la Justicia, indicó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.



Mutio es un joven empresario proveniente de una familia de productores vitivinícolas uruguayos, propietarios de la Bodega Santa Rosa, pero también tiene familia argentina. Su madre aparece vinculada con Hafdasa, empresa pionera en la primera mitad del siglo XX en la fabricación de vehículos y armas. Por eso resolvió contraer matrimonio y realizar la fiesta de casamiento en Rosario.



La Justicia uruguaya imputó a Mutio luego de que se comprobara que, para el embarque de cocaína a Hamburgo, creó la empresa exportadora CSA. Para poder llevar a cabo la maniobra usó un director (G.R.) y un accionista principal (N.O.), ambos titulares ficticios. La Fiscalía presentó pruebas del artilugio ilícito en noviembre pasado y, por eso, el empresario quedó vinculado a la investigación por narcotráfico.



Según declaró Mutio, esto lo hizo así por “encontrarse embargado por mantener deudas con todos los bancos de plaza”. Pero según Fiscalía, esta “situación económica no se condice con el hecho de que el mismo posea cinco empresas más, además de cuentas en Estados Unidos y España.



Finalmente, se informó que el empresario ya está de regreso en su país. (La Capital)