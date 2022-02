Qué sustancias mortales se encontrarían en la cocaína adulterada

La muerte de al menos 20 personas y la internación en grave estado de más de 70, como consecuencia del consumo de cocaína envenenada, en el noroeste del Conurbano bonaerense, - los partidos de San Martín , Tigre, Moreno, Morón, Hurlingham , 3 de febrero- se produjo a raíz de una intoxicación con cocaína que fue adulterada con una sofisticada mezcla de productos derivados de los opiáceos. ¿Por qué sofisticada al decir de los expertos?Fuentes médicas que intervienen en la investigación adelantaron que la cocaína fue adulterada con una mezcla de derivados de los opiáceos, entre ellos sustancias como oxicodona, fentanilo, metadona, y morfina, entre otras, por eso los cuadros que exhibieron los afectados son de envenenemiento y no de sobredosis. El cuadro de los pacientes afectados mostró una profunda depresión respiratoria (convulsiones, paro respiratorio) provocado por esta combinación de opioides y luego generando un colapso generalizado en el organismo. Falta aún la certificación de los equipos de toxicólogos de la provincia de Buenos Aires.El reconocido médico toxicólogo argentino Carlos Damín, profesor titular de Toxicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, jefe de la división Toxicología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires explicó que “las formas adulteradas de la cocaína siempre son más complejas que el consumo de la sustancia original. Hay antecedentes de adulteraciones con insecticidas, medicamentos, como antiinflamatorios, tubo de vidrio molido. La cocaína adulterada afecta más aún a la salud humana que la sustancia común”.El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió una alerta epidemiológica “ante la identificación de casos” que presentan antecedentes de ingesta reciente de estupefacientes en establecimientos de salud de los municipios de Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez.Los síntomas por los que se alertan son signos de “shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz” que vayan asociados al consumo reciente de cocaína, ya que “se continúa registrando el ingreso de personas en grave estado” tras haber consumido estupefacientes adulterados.“Estos hechos con cocaína envenenada han sido sorpresivos en los 31 años que tengo en el Hospital Fernández, sobre todo por el número de afectados y por los adulterantes que contenían las dosis”, agregó el toxicólogo Carlos Damín.Si se confirma en las pruebas toxicológicas que está realizando la Provincia de Buenos Aires que son derivados opioides tendremos que enfrentar diferentes situaciones: la primera es que tenemos los opioides y otra que esto no es un error de cálculo en el estirado. En nuestro país la cocaína que se usa es muy estirada. Normalmente tienen una pureza del 30%, del 25%; puede llegar al 45% .“Los consumidores de cocaína están acostumbrados a luchar con polvos de otro tipo, además del polvo de cocaína. Esto se ha hecho por manos conocedoras de cómo manejar la sustancia. Por eso la posibilidad de que sea una lucha entre bandos pareciera tener cierto asidero. Esto no es un error de cálculo porque para provocar un cuadro de intoxicación severa como tienen los pacientes afectados y los fallecidos no se produce con pequeñas cantidades”, concluyó Damín. (Infobae)