Por la lluvia, suspendieron la quinta noche de los carnavales de Gualeguay

La Municipalidad de Gualeguay informó que debido a las lluvias que se registran en la región, se decidió suspender la quinta noche del Carnaval.Este miércoles se iba a desarrollar una nueva jornada de los corsos tras haber suspendido las noches del sábado 15 y 22 de enero.“En función de las condiciones climáticas que afectan a la ciudad; en común acuerdo entre las Comparsas Si-Si; Samba Vera; K´rumbay y la Municipalidad de Gualeguay; se ha decidido suspender la 5ª Noche de los Corsos Oficiales 2022”, informaron.El objetivo es “evitar riesgos para los integrantes de las comparsas y de los espectadores”, manifestaron.Con respecto a la devolución de las entradas y ubicaciones, indicaron:A1) En boletería del corsódromo se realizará la devolución de entradas y/o ubicaciones adquiridas por boletería en EFECTIVO desde las 19h hasta las 24h del día sábado y el día domingo de 10h a 13h.A2) Todo aquel que no fue a devolver su entrada y/o ubicación dentro de los horarios y días mencionados en el punto A1 NO podrá reclamar devolución de las mismas.B1) Para solicitar la devolución de las entradas y/o ubicaciones adquiridas por vía web o boletería (tarjeta), no es necesario solicitar la devolución, el reembolso se realizará en forma automática. Estará sujeto a las condiciones particulares del ente financiero empleado para la transacción (Mercado Pago y/o bancos).