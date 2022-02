Yao Cabrera recibió el alta ambulatoria: Deberá realizarse nuevos estudios

El último comunicado oficial sobre la salud de Yao Cabrera

Cómo fue el accidente de Yao Cabrera

Este martes se encendieron las alarmas luego de que se conociera la noticia de que Yao Cabrera había caído de un tercer piso y se encontraba internado. Con el correr de las horas su entorno llevó tranquilidad a los fanáticos a través de comunicados que publicaron en la cuenta oficial del influencer. En diálogo conShow su abogado, Alejandro Cipolla, confirmó que le dieron el alta ambulatoria.“Le dieron el alta ambulatoria con reposo y nueva tomografía en siete días”, explicó el letrado. Además remarcó que los médicos le indicaron utilizar una faja reductora, tomar analgésicos y anticoagulantes.Consultado acerca del estado anímico del youtuber, Cipolla expresó: “Quedó un poco asustado y toda esta semana no va a salir a ningún lado, pero está bien y está feliz”.Previo a su salida de la clínica, en el perfil de Instagram de Cabrera compartieron un nuevo comunicado oficial donde dieron precisiones sobre las lesiones que sufrió y los pasos que deberá seguir en su recuperación.“Buenos días a todos. Nuestro amigo está dando batalla y los médicos pudieron estabilizar su situación. Cuando sucedió el accidente pensamos lo peor y de a poco va saliendo el sol de nuevo”, comenzaron.Acto seguido dieron más precisiones: “Los médicos nos informaron que en la tomografía se visualiza una hemorragia subdural postraumática y refiere TAC de cerebro cada 24 horas para descartar cualquier secuela grave. Además informamos la fisura de una de sus costillas”.“Esperemos que pronto le puedan dar el alta. Gracias a todos por entender”, cerraron. Pero al parecer los estudios del mediodía salieron bien y por eso decidieron darle el alta ambulatoria.El accidente ocurrió el lunes. En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, su amigo Kevin Macri explicó: “Yo no estaba en la casa, por lo que no puedo dar tantos detalles de la caída. Lo único que sé es que él estaba haciendo unos videos y que estaba pintando la casa con el papá”. Y señaló que “estuvo entre siete y ocho horas inconsciente”.Durante la entrevista también aprovechó para mostrar el lugar en el que habría ocurrido la caída. Según mostró, el youtuber impactó contra el piso de cerámica que se encuentra en el jardín de la propiedad. De esta manera, evitó la zona del patio ubicada a unos metros en donde hay algunos camastros.