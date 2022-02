Localizaron con dron el cuerpo del escalador italiano accidentado en El Chaltén

Foto: Korra Pesce, el escalador italiano accidentado en El Chantén (Foto: La Stampa)

“A esta altura y sin protección, la muerte por hipotermia se produce en un máximo de dos horas”, dijo la responsable del Centro de Rescate de Montaña, Carolina Codó, citada por La Opinión Austral.



Ahora los rescatistas esperarán que el clima mejore en la zona para intentar recuperar el cuerpo.



El accidente ocurrió el viernes 28 de enero cuando el argentino Tomás Aguiló y el italiano Korra Pesce ambos estaban en la cima del Cerro Torre, en la localidad santacruceña de El Chaltén y fueron sorprendidos por una avalancha.



Aguiló fue rescatado un día después, pero los socorristas no pudieron llegar al lugar donde se encontraba Korra.



La búsqueda se dio por terminada el domingo ante la imposibilidad de que siguiera con vida. Dónde fue hallado el cuerpo del escalador italiano Korra Pesce

Este miércoles, un dron logró localizar el sitio exacto donde se encuentra el cadáver del escalador italiano. Codó dijo que el cuerpo fue hallado 50 metros más abajo de donde los escaladores accidentados habían pasado la noche tras hacer cumbre.



Los rescatistas esperarán a que mejore el clima para poder retirar el cadáver. “Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, irán a buscar el cuerpo. La búsqueda se suspendió, se identificó dónde está, pero no se puede subir. No se puede arriesgar la vida de los andinistas con estas condiciones climáticas”, dijo una fuente que participó del operativo.



En ese marco, se espera que la nieve se compacte porque el helicóptero utilizado para este tipo de operativo debe posarse en el hielo.



Pesce, de 41 años, nació en Novara, Italia, y vivía en Chamonix, Francia. Tenía una hija de 13 años. Sus hazañas como montañista, que incluyen el Himalaya, se cuentan en los Alpes y en la Patagonia, donde había logrado repetir junto con Aguiló la Psycho Vertical, una legendaria vía de ascenso a la de Torre Egger, en El Chaltén.



Tras darse por concluida la búsqueda de Korra Pesce, su hermana, Lidia Caccia Pesce, lo despidió en las redes sociales. En su cuenta de Facebook, escribió: “El Tiempo... te ha matado. El mal tiempo te ha jugado en contra. Y esa maldita avalancha. Todavía no lo puedo creer”.



Y prosiguió: “Contigo te llevaste una parte de todos nosotros. Tu hija, tus sobrinos. Para ellos eras y serás el Hombre Araña del hielo”.



“Me gusta recordar que de niña eras mi tormento, pero lo hacías solo para protegerme. Y ahora sos mi héroe”.



Además, la hermana del escalador italiano agradeció a “todas las personas que están interviniendo para recuperar a mi hermano”. “Tengo un nuevo ángel en el cielo. Te quiero mucho y te querré siempre. Buen viaje. Adiós”, concluyó.



Fuente: TN