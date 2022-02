Cocaína adulterada: familiares de víctimas dicen que tenía “veneno de rata”

Policiales Cuatro muertos y al menos 14 internados por consumir droga que contendría veneno

Desde el Hospital Municipal San Bernardino de Hurlingham, María, cuñada de Leonardo Guevara, uno de los internados a raíz del consumo de cocaína adulterada que terminó con al menos 12 fallecidos, dijo que “el parte oficial confirma que es veneno de rata”.“Consumieron droga con veneno de rata y lo compraron en Puerta 8″, comentó la hermana de la pareja de Guevara, a LN+ . “Son enfermedades que tienen ellos”, explicó respecto a las adicciones a los estupefacientes, y eligió no dar mayores detalles de la situación que atraviesa su pariente.“El parte oficial confirma que es veneno de rata”, planteó María, aunque aún no esté la confirmación de fuentes del ministerio de Seguridad bonaerense.Minutos después de recibir el parte médico, María reconstruyó los hechos de la fatídica noche. “Sé que terminaron de ver el partido y fueron a comprar. Cuando vinieron, se descompuso el amigo y cuando llegaron, se ve que falleció”, relató. Y continuó: “Pidió ayuda al vecino y lo trajeron”.Guevara, padre de tres hijos pequeños, se encuentra internado en “grave estado”. El hombre de 39 años se encontraba con otra persona, que falleció producto de la ingesta de la droga adulterada.“Nos enteramos a las 10 de la mañana. Él estaba con el amigo que falleció y él está grave”, señaló su cuñada. “Está respirando por el respirador. Todavía está grave”, sostuvo, y anticipó que “hay que esperar”.María remarcó que no sabe si las víctimas solían comprar droga en este lugar, tampoco conoce al responsable. Sobre la investigación, precisó: “Lo único que pidió la policía es el celular de cada persona que entró al hospital”.De todas formas, se mostró incrédula respecto a la pesquisa policial: “Igualmente no creo que encuentren a nadie a esta hora. Tres de Febrero ya saben cómo es, está todo arreglado”. Aseguró, también, que la investigación está “en proceso”.“Estuvimos hablando con familiares [de los fallecidos]y recién terminó de llegar un chico del kilómetro 18, también grave. Ya lo intubaron y la novia está muerta en la casa todavía. Todos fueron a comprar al mismo lado”, indicó María.Asimismo, sugirió que podría haber más víctimas que aún no fueron reconocidas como tales y planteó su hipótesis: “Se ve que la familia pensará que estarán durmiendo, pero en realidad no”.