Así mantenía viva la memoria de Malvinas

Malvinas, y un amor en tiempos de guerra

Falleció ex combatiente entrerriano que mantenía viva la memoria de Malvinas. Se trata de Juan Carlos González, integrante del escuadrón Alacrán en Malvinas -un grupo elite de las fuerzas especiales de Gendarmería Nacional y que luchó junto a su tropa para recuperar las Islas-, y quien desde Paraná recorría el país con una muestra estática sobre los elementos que se usaron en aquel momento.Según supo, los restos del veterano de Malvinas serán despedidos en la sala de velatorios de Lampertti, a partir de las 14 de este miércoles.González mantenía viva la memoria de Malvinas a través de una muestra estática en la que se podían encontrar objetos de Gendarmería Nacional Escuadrón Alacrán, de Fuerza Aérea y Ejército; desde maquetas, armamento utilizado en combate, vestimenta, elementos de campaña, recortes de diarios, gigantografía de compañeros suyos que quedaron en Malvinas, fotos sacadas en las Islas, libros.La muestra estática estuvo en Paraná en 2015 y en 2017. En una de esas oportunidades, González enfatizó que, a través de su iniciativa, la ciudadanía iba a poder contar "con la versión propia de los veteranos de guerra, la respuesta justa. Los veteranos somos historia viviente".Había confiado que tenía "muchos recuerdos, vivencias. De los cuarenta gendarmes que fuimos, cinco éramos entrerrianos y tres regresamos. Queremos que este sea un homenaje, en el caso de la Gendarmería a los dos entrerrianos que quedaron allá como mojón reivindicatorio de la causa, el Alférez Sánchez, y el cabo primero Misael Pereyra, además de todos los veteranos de Guerra que quedaron en Malvinas, a sus familias, y a los que regresaron". Y recordaba que los gendarmes "se dormían y levantaban con las granadas en el pecho".Entre los elementos que atesoraba en su muestra, se podían apreciar "un antitanque que se usó en Malvinas, bayoneta, cascos, granadas de mano FMK2 que usó el grupo de Gendarmería, proyectiles de 20 mm antiaéreos, avión Sea Harrier que bajó la artillería, tubo pitón de temperatura, climatizador. Cuchillo de un piloto caído en combate".Cuando se cumplieron 35 años de la guerra, González mostró aun telegrama enviado por él a quien fuera su novia en aquel momento, su actual esposa hoy día. "Estoy bien. Cariños. Telegrafíen. Carlos", es el escueto mensaje que González atesora entre sus recuerdos. El telegrama tiene fecha del 3 de junio de 1982."Fue enviado desde Puerto Argentino a Paraná, a quien en ese momento era mi novia. Lo mandé a donde trabajaba el hermano de ella, sobre Avenida Ramírez, donde era la Casa del Accesorio", le había contado González a"Actualmente, hoy esa muchacha es mi esposa", sentenció durante una entrevista realizada en marzo de 2017.La suya era una historia de amor, de esas que perduran en el tiempo. "Yo prestaba servicio en Chubut, en José de San Martín, cerca de Esquel, y ella vivía en Paraná. Como gendarmes, las vacaciones eran una vez al año, y estuvimos cinco años de novios", rememoraba el veterano."La conocí cuando tenía 15. La vi cinco veces en cinco años y el 27 de diciembre de 1984 nos casamos. Ya cumplimos 32 años. Tenemos un hijo de 31 y un nieto de 4", había contado, pero las lágrimas y un nudo en su garganta le impidieron continuar."Ella soportó todo. Después de cuatro pérdidas de memoria por un golpe en la cabeza por las que fui a parar al Roballos, seguimos adelante. Hice un tratamiento más profundo y hoy tomo varias pastillas, porque sino sería un mar de lágrimas y no podría contar nada", aseguraba el ex combatiente.González contó en aquella oportunidad que gracias al apoyo de su familia y sus compañeros, pudo salir del alcohol y el cigarrillo, vicios que lo sumergieron a su regreso de combate."A pesar de que se cumplen 35 años, ayer me hicieron caer las lágrimas porque estuvieron familiares de algunos caídos del Crucero General Belgrano y de otros del Ejercito que murieron en combate", comentaba González. "Fueron momentos emotivos y tristes, pero tenemos que llevar la causa adelante", había dicho a