Enfermera necesita operarse: pidió ayuda y consiguió $100.000 en un día

Una enfermera que fue chocada cuando volvía de su trabajo en Corrientes el 15 de diciembre, pidió ayuda para operarse y en menos de 24 horas le donaron cerca de $100.000.



Se trata de Jennifer Billordo, tiene 24 años y tras el siniestro vial sufrió traumatismo de tórax en ambos pulmones y fracturas en tres costillas.



La joven necesita operarse de manera urgente para poder caminar, ya que la cervical y las vértebras de la columna están presionando los nervios de la médula.



Sus familiares indicaron que “cuanto más tiempo pase hasta la operación, mayor es la posibilidad de que Jennifer no vuelva a caminar”.



Para llevar a cabo la intervención quirúrgica, la enfermera debe conseguir casi $400.000. La profesional no cuenta con obra social y los gastos exceden sus posibilidades y las de su familia, por lo que iniciaron una campaña para juntar donaciones.



El alto costo se corresponde con los tornillos necesarios para corregir la columna.



Familiares de Jennifer explicaron que solicitaron la asistencia del Ministerio de Salud, pero las autoridades les indicaron que, ya que los materiales superan los $200.000, el pedido debe atravesar muchas instancias y tardaría demasiado.



En menos de 24 horas consiguieron cerca de $100.000, a través de las donaciones de la gente al CVU 0000003100066565787682.



“Mil gracias de todo corazón”, expresó Jennifer, a la par de una imagen de las donaciones recibidas.





“Hoy tengo más fe que nunca y es gracias a cada uno de los que me están ayudando”, indicó la profesional y finalizó con deseos positivos: “Que Dios les dé muchísimo más y los bendiga a todos”.

Fuente: El Litoral de Corrientes